O chefe da Haas, Gunther Steiner, lançará seu primeiro livro chamado “Surviving to Drive” em abril, levando os leitores para dentro da equipe durante a temporada de 2022 da Fórmula 1.

Steiner se tornou uma das figuras mais populares entre os fãs como resultado do seu papel na série da Netflix, "Drive to Survive", principalmente por sua abordagem direta. Contudo, os pensamentos do chefe de equipe agora estarão disponíveis para os fãs lerem em um livro, que será publicado pela editora Transworld com lançamento previsto para abril do ano que vem.

O livro promete ser “intransigente e extremamente honesto, contado no estilo inimitável de Steiner” e dar aos fãs uma visão do funcionamento interno de uma equipe de F1 do ponto de vista de um chefe de equipe.

“Surviving to Drive” serviu como o diário de Guenther Steiner em 2022, onde a Haas passou por uma pré-temporada turbulenta, cortando relações com o patrocinador principal Uralkali e o piloto Nikita Mazepin após a invasão russa da Ucrânia. Mazepin foi substituído por Kevin Magnussen, que conquistou um impressionante quinto lugar em seu retorno à equipe norte-americana no Bahrein, e mais tarde conquistou a primeira pole position do time no Brasil.

Steiner também passou grande parte de 2022 discutindo sobre o line-up da Haas, optando por dispensar Mick Shumacher depois dois anos e recrutar Nico Hulkenberg para a próxima temporada.

“Acho que não poderia ter escolhido um ano mais ativo do que este em termos de documentar algumas das muitas coisas pelas quais um chefe de equipe deve passar na Fórmula 1”, disse Steiner.

“Nunca pensei em manter um diário antes e, embora goste de olhar para frente, foi divertido olhar para trás, revisando este livro novamente e refletindo sobre os muitos altos e baixos que encontramos na Haas F1 Team."

“Em última análise, os pontos altos se destacam mais, desde o retorno com pontos de Kevin Magnussen no Bahrein aos primeiros pontos de Mick Schumacher em Silverstone, até a primeira pole position da equipe no Brasil e nosso oitavo lugar no campeonato de construtores - foi uma grande temporada

“É o trabalho árduo de nossa equipe que nos trouxe de volta à luta na Fórmula 1 e não posso deixar de agradecer a todos que fazem parte da Haas F1 Team por seus esforços e dedicação. Espero que as pessoas gostem desta visão sobre nossa temporada de 2022 e espero que eles venham para o 'barco' em 2023, quando procuramos aproveitar os sucessos deste ano.”

