Um dos três pilotos que irá estrear como titular na temporada 2023 da Fórmula 1 é Logan Sargeant, que foi o último a confirmar, de fato, seu assento depois de conseguir a superlicença e garantir seu cockpit na Williams. O jovem estadunidense, segundo anunciado pela sua equipe, levará o número #2 em seu carro.

O número 2 pertenceu a Stoffel Vandoorne durante sua passagem pela F1 e o regulamento permite que cada piloto mantenha a numeração por dois anos depois de sair grid. No entanto, o belga já está há quatro temporadas fora da principal categoria do automobilismo e o número passou a ficar disponível em 2021.

Sargeant espera que ele dê sorte à sua nova aventura, onde será o primeiro piloto estadunidense desde Alexander Rossi em 2015.

Nas sessões de treinos livres que Logan Sargeant já fez (duas participações no final desta temporada: no Brasil e em Abu Dhabi), o americano usou o número 45, o mesmo que carregou nos testes de pós-temporada em Abu Dhabi, onde representou a Williams no teste de jovens pilotos. Este ano, em seu Carlin na Fórmula 2, ele usou o 6.

“Na Fórmula Renault corri com esse número e fiz uma temporada muito boa naquele ano”, explicou Sargeant sobre sua escolha, embora tenha revelado que queria outro número.

"O número 3 é o meu número, mas está ocupado, então pensei: por que não escolher um número vencedor do passado e correr com ele na F1?" O #3 atualmente pertence a Daniel Ricciardo e, caso o australiano não volte como piloto titular, ele não será liberado até 2025.

Como diz o post de Williams, Logan Sargeant será identificado como LS2, enquanto ainda haverá um LS18 com Lance Stroll. Embora a Fórmula 1 atualmente exija a escolha de um número que acompanhe cada piloto ao longo de sua permanência na primeira divisão, houve outras vezes em que o número foi marcado pela posição da equipe no Mundial de Construtores do ano anterior.

Seis campeonatos mundiais de pilotos foram conquistados com o número 2: Jack Brabham em 1960, Phil Hill em 1961, Denny Hulme em 1967 e com ele Alain Prost conquistou três de seus quatro títulos, em 1985, 1989 e 1993. O outro, em 1986 , Foi com o 1º de ter sido campeão no ano anterior.

Números dos pilotos da F1 em 2023:

Número Piloto 1 Max Verstappen 4 Lando Norris 10 Pierre Gasly 11 Sergio Perez 14 Fernando Alonso 16 Charles Leclerc 18 Lance Stroll 20 Kevin Magnussen 22 Yuki Tsunoda 23 Alexander Albon 24 Guanyu Zhou 27 Nico Hülkenberg 31 Esteban Ocon 44 Lewis Hamilton 55 Carlos Sainz 63 George Russell 77 Valtteri Bottas 81 Oscar Piastri Desconhecido Nyck de Vries 2 Logan Sargeant

