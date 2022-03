F1: McLaren anuncia parceria plurianual com Google

Carregar reprodutor de áudio

Na primeira corrida da temporada da Fórmula 1, um novo desenho brilhará no MCL36 da McLaren. A equipe de Woking anunciou em suas redes sociais um novo acordo de patrocínio plurianual com o Google, válido também para a Extreme E, que mudará a aparência de seu carro.

A partir de agora, o logo do Google será visível no carro da McLaren, que contará ainda com novidades no interior. Segundo o comunicado da equipe, o MCL36 também utilizará dispositivos Android habilitados com 5G e um navegador Chrome que apoiará os piloto e a equipe "com o objetivo de melhorar o rendimento na pista".

"Estamos absolutamente encantados e orgulhosos em dar as boas-vindas ao Google à família McLaren Racing", diz o comunicado oficial da equipe. O acordo será visível no design do MCL36 em 2022, especialmente nas calotas e nos uniformes dos pilotos, Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Do mesmo jeito, o logo do Google será visível no McLaren #58 da equipe na Extreme E nos uniformes dos pilotos Emma Gilmour e Tanner Frost a partir do X Prix da Ilha.

"Google é um líder mundial do ramo tecnológico e um inovador, que conecta pessoas do mundo todo", expressou o CEO da McLaren, Zak Brown.

Nicholas Drake, vice-presidente de marketing do Google, disse: "A McLaren Racing representa a perfeição de tudo que é possível em uma pista, e esses são valores que compartilhamos aqui no Google".

