O mercado da MotoGP está em um momento crítico em 2022, já que muitos pilotos estão sem contrato após a temporada e isso atrapalha significativamente as negociações dentro do paddock.

Em uma temporada com 24 pilotos na pista, a especulação sobre novos acordos é complexa, já que, especificamente, 79% dos contratos de MotoGP expiram este ano.

Entre eles, destacam-se o atual campeão da categoria, Fabio Quartararo e o líder da competição até agora, Enea Bastianini.

Com isso, as especulações já começaram a surgir, mesmo com a temporada ainda no começo, com apenas 4 de 21 GPs já realizados. Entre elas, estão o interesse da Honda por Quartararo e a insatisfação de Joan Mír com a Suzuki, que poderia levar o campeão de 2020 a procurar outra casa na categoria, mesmo com o espanhol falando recentemente que sua prioridade é a renovação.

Veja a situação de cada um dos pilotos de 2022

Equipe Moto Pilotos Fim de contrato Ducati Ducati #43 Jack Miller #63 Pecco Bagnaia 2022 2024 Yamaha Yamaha #20 Fabio Quartararo #21 Franco Morbidelli 2022 2023 Honda Honda #44 Pol Espargaró #93 Marc Márquez 2022 2024 Suzuki Suzuki #36 Joan Mir #42 Alex Rins 2022 2022 KTM KTM #33 Brad Binder #88 Miguel Oliveira 2024 2022 Aprilia Aprilia #12 Maverick Viñales #41 Aleix Espargaró 2022 2022 Pramac Ducati #5 Johann Zarco #89 Jorge Martín 2022 2022 VR46 Ducati #10 Luca Marini #72 Marco Bezzecchi 2022 2022 Gresini Ducati #23 Enea Bastianini #49 Fabio Di Giannantonio 2022 2022 RNF Yamaha #04 Andrea Dovizioso #40 Darryn Binder 2022 2022 LCR Honda #30 Takaaki Nakagami #73 Alex Márquez 2022 2022 Tech 3

KTM #25 Raul Fernández #87 Remy Gardner 2023 2022

