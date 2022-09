Carregar reprodutor de áudio

A Junta de Reconhecimento de Contratos deu ganho de causa para a McLaren na briga entre Alpine e a equipe de Woking em relação a Oscar Piastri. A decisão saiu na manhã desta sexta-feira durante o fim de semana de GP da Holanda de Fórmula 1.

Em um comunicado divulgado pela FIA na sexta-feira, foi confirmado que a JRC deu ganho de causa unânime ao acordo de Piastri com a McLaren, julgando este ser o único contrato válido para o próximo ano após a Alpine tentar colocá-lo em outras equipes.

A McLaren correu confirmar Piastri em um acordo de múltiplas temporadas, completando sua dupla de 2023 ao lado de Lando Norris.

"Estou muito animado por fazer minha estreia na F1 em uma equipe de tamanho prestígio como a McLaren, e estou muito grato pela oportunidade que me foi oferecida", disse Piastri. "A equipe tem uma longa tradição de dar chances a jovens talentos, e mal posso esperar para correr ao lado de Lando, levando a equipe adiante no grid. Mal posso esperar para iniciar minha carreira na F1 usando a cor papaia".

Isso encerra a novela que tinha Piastri no centro e que envolvia a Alpine, iniciada pela aposentadoria de Sebastian Vettel e a ida de Fernando Alonso para a Aston Martin. O time francês chegou a anunciar o australiano, mas ele veio a público negar a informação.

A decisão da JRC revelou que o contrato de Piastri foi assinado em 04 de julho, na segunda-feira após o GP da Grã-Bretanha, mas que inicialmente poderia ser como reserva. Só que a saída de Daniel Ricciardo da McLaren, o acordo ganhou um upgrade para uma vaga de titular.

"Consideramos o assunto encerrado de nosso lado e vamos anunciar logo nossa dupla de 2023", disse a Alpine. "Nosso foco imediato está no GP da Holanda e em obter pontos na luta pela quarta posição no Mundial".

Com isso, a Alpine vai em busca de um piloto para correr ao lado de Esteban Ocon em 2023. O Motorsport.com revelou no ano passado que o time tem interesse em Pierre Gasly, podendo pagar à Red Bull para livrar o francês do acordo que ele já tem para o próximo ano.

Leia abaixo o veredito completo da JRC, dando detalhes sobre o acordo entre Piastri e McLaren:

A Junta de Reconhecimento de Contratos da FIA (JRC) foi criada para lidar com o registro de contratos para os pilotos no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA, e qualquer assunto relacionado à prioridade de contratos entre pilotos e equipes da Fórmula 1 em um mesmo período de tempo.

A JRC é formada por quatro pessoas, todas de nacionalidades distintas, e quatro membros alternativos, todos advogados de qualificação internacional e experiência considerável em lei contratual.

A Junta é formada pelo atual Presidente da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara Internacional de Comércio. Abaixo segue a decisão da Junta de Reconhecimento de Contratos em relação à disputa entre a equipe BWT Alpine F1 Team e a McLaren F1 Team sobre o piloto Oscar Piastri.

A Corte apontada pela Junta de Reconhecimento de Contratos realizou uma reunião em 29 de agosto de 2022, quando advogados da Alpine Racing Limited, McLaren Racing Limited, e o Sr. Oscar Piastri foram ouvidos.

A Corte divulga uma decisão unânime que o único contrato reconhecido pela Junta é o contrato entre a McLaren Racing Limited e o Sr. Piastri de 04 de julho de 2022. O Sr. Piastri tem o direito de correr pela McLaren Racing Limited nas temporadas de 2023 e 2024.

A Corte foi formada por Ian Hunter, que presidiu as atividades, Prof. Klaus Peter Berger, Matthieu de Boisseson e Stefano Azzali.

