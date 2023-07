A McLaren revelou nesta sexta-feira o primeiro grande pacote de atualização para o MCL60, que fará sua estreia no fim de semana do GP da Áustria de Fórmula 1. Entre as novidades estão novas versões de seu sidepod e assoalho.

Antes mesmo do início do campeonato, a McLaren havia percebido o erro no conceito original do MCL60 e iniciou uma corrida contra o tempo para reverter o começo desapontador de temporada. Em Baku, a equipe trouxe uma nova filosofia de assoalho que, em vez de entregar uma melhora direta de performance, abriu o caminho para uma nova linha de desenvolvimento.

A extensão das atualizações que a McLaren vai introduzir ao longo de três das quatro corridas do mês de julho representam o primeiro desenvolvimento real do time de Woking no ano, tendo conquistado apenas 17 pontos até aqui.

Red Bull Ring, Silverstone e Hungaroring serão os palcos das novidades. Na primeira das etapas, somente Lando Norris receberá as atualizações, que foram apresentadas nesta sexta-feira, com um assoalho completamente redesenhado, além de novos sidepods e cobertura do motor.

Segundo a McLaren, o novo assoalho traz "cercas, bordas e forma do difusor completamente revisadas". O componente interage com o restante da carenagem, fazendo com que a equipe repensasse o sidepod e a cobertura do motor para melhorar o condicionamento do fluxo de ar para o assoalho além de aumentar a carga aerodinâmica.

O espelho retrovisor e a carenagem do halo também foram atualizadas para otimizar o fluxo de ar para a traseira do carro. Já a cobertura do motor traz uma mudança geométrica para as venezianas de resfriamento.

Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

O objetivo principal da McLaren é melhorar a eficiência aerodinâmica, ajudando a aumentar o downforce do carro sem ter um excesso de arrasto como penalização. A falta de eficiência custa não somente tempo de volta como também a habilidade de Norris e Oscar Piastri de rivalizarem com os demais carros pela falta de velocidade de reta.

"O que dificulta nossa vida é a falta de velocidade de reta", disse Norris ao Motorsport.com. "Acho que somos os mais lentos em reta ao longo do ano. Isso deve ajudar um pouco. Não deve fazer a maior diferença, mas são as pequenas coisas que podem ajudar. É meio que uma mudança total, em velocidade alta, média, baixa. Com sorte poderei ficar à frente dos carros que deveria".

