F1: McLaren de Hamilton vai a leilão; conheça modelo e valores

Uma McLaren-Mercedes MP4-25, usada por Lewis Hamilton na vitória do GP da Turquia de Fórmula 1 de 2010, será leiloada nas próximas semanas. Segundo a casa de leilões, o valor previsto para a compra do carro é de cinco a sete milhões de dólares (R$26 a 36 milhões, aproximadamente).

Segundo a RM Sotheby's, essa é a primeira vez que um carro usado pelo heptacampeão em uma vitória é colocado à venda. O leilão está marcado para o final de semana do GP da Grã-Bretanha. A etapa de Silverstone está marcada para o fim de semana de 16 a 18 de julho.

A proposta é que a McLaren MP4-25 seja leiloada na tarde de sábado, antes da primeira corrida classificatória da história da F1, e o carro deve ir à pista antes disso.

A RM Sotheby's divulgou que o carro pertence a uma coleção privada, chamando o leilão de "uma oportunidade que não se repetirá".

"A disponibilidade deste exemplo em particular é uma oportunidade que não se repetirá, dada à escassez do modelo. Embora a confidencialidade do cliente impeça a divulgação exara de quantos carros existem na propriedade privada, acredita-se que sejam poucos".

"Como tais, esses exemplos permanecem altamente cobiçados e, em grande parte, em mãos privadas, com pouca probabilidade de serem vendidos em um futuro próximo".

O GP da Turquia foi a sétima etapa da temporada de 2010. Na ocasião, Hamilton largou em segundo, atrás do pole Mark Webber, e logo à frente de Sebastian Vettel, que terminaria com o título daquele ano.

Apesar da vitória de Hamilton, a etapa é lembrada até hoje pela colisão entre Webber e Vettel em uma luta pela liderança. Com a dupla da Red Bull fora,da luta pela vitória o então piloto da McLaren teve caminho livre para vencer pela primeira vez no ano, em uma dobradinha com Jenson Button.

A vitória na Turquia permitiu a Hamilton uma rápida subida na classificação, saindo da Turquia com o terceiro lugar no Mundial, com 84 pontos, contra 93 de Webber e 88 de Button, enquanto Vettel caiu de segundo para quinto.

