F1: Verstappen não tem "nada a provar" em batalhas com Hamilton

Max Verstappen e Lewis Hamilton tiveram disputas na pista nas quatro corridas da Fórmula 1 em 2021 até aqui, incluindo batalhas bem próximas em Ímola e Barcelona. Mas o piloto da Red Bull disse que suas manobras agressivas pra cima do rival não significam que ele tenha algo a provar na luta pelo título.

Tanto em Ímola quanto em Barcelona, Verstappen conquistou a liderança em cima de Hamilton, com o piloto da Mercedes dizendo após o GP da Espanha que garantiu que o rival tinha espaço suficiente para passar.

Na quarta, em Mônaco, Hamilton acrescentou que sentia que havia "se dado bem ao evitar os incidentes até aqui" e que talvez Verstappen "sinta que tenha muito a provar". Mas o holandês rebateu a sugestão de Hamilton de que as manobras eram impulsionadas por esse desejo de provar um ponto, afirmando que evitar o toque teria créditos de ambos os pilotos.

"Não, não tenho nada a provar. E sobre evitar o contato, acho que vale para ambos. Então ambos nos demos bem. Isso é verdade. Mas, sim, damos o nosso melhor e ambos evitamos os contatos. Então vamos torcer para que siga assim, com uma batalha intensa na pista um contra o outro".

Recentemente, o CEO da McLaren, Zak Brown, disse que era apenas uma questão de tempo até que Hamilton e Verstappen tivessem uma colisão na pista. Perguntado sobre o que achava da fala do dirigente, o holandês disse que era incorreto sugerir que pilotos buscam batidas deliberadamente.

"Honestamente não sei mais o que dizer sobre essas coisas. Nunca tentamos bater, sabe? É algo apenas para fazer algumas manchetes interessantes. Acho que a audiência pode aumentar quando falam assim, em vez de dizer que tivemos ótimas corridas até aqui".

O tetracampeão Sebastian Vettel ecoou os comentários de Verstappen sobre as batalhas, dizendo que elas não são realmente apreciadas por quem vê de fora, sem ver o quanto os pilotos buscam o limite nesses momentos.

"Uma coisa que as pessoas não parecem entender é o quão próximo e, algumas vezes, o quão facilmente as coisas podem sair do controle sem nenhuma intenção", disse. "Ninguém vai para uma ultrapassagem buscando tirar o outro e a si da prova, porque o risco de errar é grande demais".

"Mas quando você quer passar ou defender sua posição, e está lidando com margens muito pequenas, precisa de muito pouco para errar".

"Até aqui, eles estão muito bem e mostra a classe de ambos. Não vejo porque todos estão tão animados para esperar por uma batida. Acho que vocês deveriam ficar animados pelo fato deles correrem tão próximos sem bater".

"Essa é a habilidade, não bater. Eu sei que para vocês é mais emocionante quando tem peças voando. Mas, para nós, a melhor parte é lidar com isso sem passar do limite".

