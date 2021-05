Em meio a dúvidas sobre seu futuro com a Mercedes na Fórmula 1, Valtteri Bottas acredita que a pausa de verão da categoria, em agosto, seria "um bom prazo" para ter uma decisão sobre seu destino com a equipe alemã, para que deixe de ser uma distração.

Bottas está atualmente em sua quinta temporada com a Mercedes na F1, tendo sempre contratos de apenas um ano com a equipe. O mais recente chega ao fim após a temporada atual.

A Mercedes deve ser um ponto fundamental do mercado de pilotos nesta temporada, já que não apenas Bottas como também Lewis Hamilton estão com contratos de apenas um ano, além do fim do acordo de George Russell com a Williams.

Hamilton já havia sugerido que gostaria de seguir correndo na F1 com a Mercedes em 2022, determinando a pausa de verão como um bom momento para fechar o novo contrato.

No ano passado, enquanto Hamilton deixou as negociações para após o fim do campeonato, a Mercedes decidiu rapidamente o futuro de Bottas, anunciando sua renovação após apenas quatro corridas.

Nesta quarta, durante as coletivas para o GP de Mônaco, Bottas disse que enquanto ele tenta não pensar muito sobre seu futuro, a pausa de verão seria um bom momento para ter uma decisão.

"Honestamente, quanto mais cedo, melhor. Já tive contratos resolvido cedo, outros tão tarde que quase se tornam uma distração. Mas, para ser honesto, ainda não pensei muito nisso. E essa é uma resposta honesta".

"No momento estou apenas focado nessas corridas e o momento para falar disso eventualmente virá. Certamente, para meu futuro, acho que a pausa de agosto é um bom prazo. Mas, para ser honesto, ainda não quero pensar nisso".

"Quero apenas focar em vencer corridas. Essa é a única coisa na minha cabeça neste momento".

Bottas não venceu nenhuma das quatro corridas da temporada 2021, conquistando apenas metade dos pontos de Hamilton até aqui.

Caso a renovação de Hamilton com a Mercedes seja confirmada, o principal rival de Bottas para a segunda vaga deve ser Russell, com a dupla dividindo a garagem no GP de Sakhir do ano passado.

Russell foi convocado para substituir Hamilton, que havia testado positivo para Covid-19, e passou a maior parte da corrida a frente de Bottas, antes que um furo em seu pneu lhe custasse a vitória.

Na quarta, Russell disse que busca um acordo de múltiplas temporadas com qualquer equipe que for correr no próximo ano.

