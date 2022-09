Carregar reprodutor de áudio

A McLaren aumentou sua carteira de pilotos nos últimos meses e também optou em expandir cada vez mais sua participação em diversas categorias do automobilismo - Indy e Fórmula E aparecendo em destaque além da sua histórica participação na Fórmula 1.

A equipe de Woking parece ter seus olhos virados para todos os cantos de cada um dos circuitos do mundo e não quer que nenhum talento escape da sua rede de captação e, como parte desse ambicioso programa, vai realizar um teste privado esta semana mirando o futuro.

Esta semana, de quarta (14) até sexta (16), a McLaren estará sobre o asfalto do Circuito de Barcelona-Catalunha com o carro do ano passado em um teste privado com três pilotos de renome da Indy.

Pato O'Ward, Alex Palou e Colton Herta serão os três encarregados de estarem ao volante do MCL35M durante três jornadas de provas, que vão servir para a equipe britânica valorizar o talento e rendimento de cada um deles em um carro de Fórmula 1 e, assim, fazer comparações de forma direta.

O piloto mexicano faz parte do line-up da McLaren na Indy desde a temporada 2020, enquanto o espanhol se encontra em meio a um pleito que decidirá se o contrato que assinou com a equipe de Woking é válido ou se mantém a obrigação de continuar com sua atual escuderia, a Chip Ganassi, por pelo menos uma temporada.

Colton Herta foi vinculado ultimamente a AlphaTauri, mas também matem uma relação muito estreita com a equipe britânica, a qual se espera uma oportunidade por parte do time de Herta pilotar o carro de 2022 (o MCL36) em uma sessão de treinos livres um.

No entanto, este teste privado não está relacionado com os assentos da McLaren na Fórmula 1 para a próxima temporada, já que Lando Norris tem um contrato em vigor até 2025 e Oscar Piastri foi confirmado recentemente com um contrato multianual depois de ganhar a briga na Junta de Reconhecimento de Contratos por unanimidade.

