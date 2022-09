Carregar reprodutor de áudio

A vida de Lewis Hamilton na Fórmula 1 mudou radicalmente em um único ano, o britânico passou de lutar pelo título mundial para ficar preso na zona intermediária com um carro menos competitivo do que o esperado em 2022. No entanto, Hamilton lutou para recuperar o terreno perdido, e ao longo da atual temporada conquistou vários pódios que pareceriam impossíveis se a Red Bull e a Ferrari não tivessem tido problemas.

O heptacampeão mundial terminou seis corridas entre os três primeiros, mas, por realizar alguns testes, teve que largar de uma zona mais atrás devido a mudanças nos componentes do motor, como em Spa-Francorchamps e Monza. Nessas corridas, o inglês abriu mão dos pódios, sendo que o seu companheiro de equipe, George Russell, terminou em quarto e terceiro lugar respetivamente.

Isso, somado ao fato de que no início do percurso o carro alemão não teve o ritmo necessário na classificação, Hamilton ficou preso no meio do pelotão, e isso fez com que ele tivesse que brigar com os carros na zona intermediária , algo que o britânico nunca experimentou na maior categoria do automobilismo.

Perguntaram sobre isso ao inglês, pois, exceto em algumas ocasiões, ele não sabia como era administrar o tráfego real em uma corrida de Fórmula 1: "É mil vezes melhor brigar com as pessoas. Quando corria de kart, ele era velho, estava todo torto e amassado, e sempre tinha que começar de trás, com os pneus gastos.

"E é isso que eu sempre gostei de fazer", revelou o piloto da Mercedes após o Grande Prêmio da Itália. "Então, começando hoje, ter essas batalhas é muito mais divertido do que começar primeiro e ir embora. É um desafio diferente".

“Prefiro as batalhas com os pilotos, quando você ganha é algo completamente diferente, e você se sente orgulhoso por todos, adoro a ideia de lutar, então hoje senti que subi uma escada, o progresso é uma coisa boa", disse Hamilton.

Na Mercedes, a equipe continua com o desenvolvimento de seu carro para brigar na frente em 2023, embora para isso tenham que passar mais seis corridas largando de lugares como hoje, lutando com alguns carros na zona intermediária.

Quando o heptacampeão mundial foi questionado sobre sua saída, momento sempre delicado em Monza, ele respondeu: “Não toquei em ninguém, acho, mas vi alguns pedaços voando de outros carros batendo no meu”.

"E eu acho que danificou a asa dianteira na parte que fica sobre o pneu. Essas coisas eu nem sei para que servem, mas eu estava tremendo, isso foi danificado, eles ficam na sua visão, isso é tudo", concluiu o piloto da equipe das flechas pratas.

