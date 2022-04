F1 - McLaren se anima com pódio em Ímola: progresso é real

Carregar reprodutor de áudio

A McLaren disse que o pódio no GP da Emilia Romagna, da Fórmula 1, provou que seu MCL36 é um carro melhor do que parecia no início da temporada de 2022.

A equipe de Woking teve um começo de campanha complicado, com problemas nos freios prejudicando o teste final de pré-temporada e, posteriormente, tendo uma primeira etapa difícil no Bahrein, que deixou o time sem pontos.

Desde então, no entanto, seu carro parece mais competitivo e, em Ímola, no fim de semana passado, Lando Norris conseguiu se classificar em terceiro na sessão de sexta-feira antes de terminar atrás da dupla da Red Bull Max Verstappen e Sergio Pérez no domingo.

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, calculou que após quinta e sexta posições na Austrália há duas semanas, as indicações apontam que o desempenho atual é uma imagem realista de onde a equipe está.

"É ótimo ver que temos essa consistência e é ótimo ver que temos a confirmação agora de que não foi apenas em Melbourne, mas que, na verdade, o MCL36 é um bom carro e tem uma base sólida para todos os desenvolvimentos futuros", explicou.

"Foi ótimo ver em condições normais neste fim de semana que fomos competitivos e que no final fomos a terceira equipe mais rápida."

“É claro que, conquistando um pódio na situação atual, um dos dois carros da Red Bull e Ferrari precisa ter um problema, porque eles parecem estar um grande passo à frente em termos de desempenho, mas ao mesmo tempo não é apenas sobre o desempenho."

"Trata-se de organizar o fim de semana de corrida também, o que fizemos neste fim de semana."

Apesar do bom resultado que ajudou a McLaren a chegar ao quarto lugar no campeonato de construtores, Norris acha que a equipe ainda precisa trazer melhorias para ter alguma esperança de lutar consistentemente contra as equipes da frente do grid.

"Precisamos de melhorias em todos os lugares: alta velocidade, velocidade média e velocidade lenta, talvez mais propensão para a velocidade mais lenta a média", explicou o britânico. "Mas como um pacote, tudo precisa estar no próximo nível, sabe?"

“Como dissemos no passado, o equilíbrio tem sido bom."

"Então não é fácil: você quer se concentrar em tudo, mas nesta longa temporada, você precisa se concentrar em certas coisas primeiro."

"Nós não trouxemos nada grande. Eu sei que houve grandes passos, mas não é como se tivéssemos trazido coisas novas, apenas coisas pequenas. Mas essas coisas pequenas parecem estar tendo um efeito quando você as coloca em um fim de semana como este", concluiu.

