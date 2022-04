F1: Veja a razão por trás da má largada de Leclerc em Ímola

Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc perdeu algumas posições na largada do GP da Emilia Romagna da Fórmula 1.

No entanto, o Motorsport.com descobriu que não foi uma má jogada do piloto da Ferrari, mas sim um fator externo agravado pela chuva.

Leclerc, na corrida de sprint, teve uma brilhante largada do segundo lugar do grid e assumiu a liderança, enquanto no domingo, da mesma posição, o monegasco perdeu 'terreno' no início e ficou em quarto lugar no final da primeira volta.

A primeira largada do fim de semana aconteceu em pista seca e com pneus slick, enquanto a segunda foi em pista molhada, com pneus intermediários. Imagens mostraram que a fila que largava atrás de Leclerc derrapou mais do que aqueles que estavam atrás da Red Bull na pole position, mas o Motorsport.com quer trazer uma pequena história sobre a qual ninguém falou.

Charles Leclerc subito al comando della Sprint Race dopo uno scatto perfetto Foto por: Steve Etherington / Motorsport Images

Giorgio Piola, nosso especialista técnico, estava no grid tirando fotos dos carros de Fórmula 1 quando quase escorregou ao passar pelo F1-75 de Leclerc. O repórter estava usando sapatos de sola de borracha e ficou muito surpreso com a completa falta de aderência em uma faixa de asfalto que havia sido pintada para cobrir a linha da largada anterior.

"Temo que Leclerc corra o risco de fazer uma má largada", disse Piola momentos antes em uma ligação para colegas do Motorsport.com Itália.

"Entre os eixos dianteiro e traseiro de sua Ferrari há um trecho de asfalto terrivelmente escorregadio com a chuva e eu quase caí. Posso imaginar o que pode acontecer com Charles porque não há aderência..."

La piazzola di partenza numero 2 di Imola Foto: Roberto Chinchero

E, de fato, o primeiro movimento do carro do monegasco quando as luzes se apagaram foi repentino, derrapando logo depois com as rodas traseiras perdendo aderência.

Nas imagens que mostramos, tiradas após a corrida por Roberto Chinchero, quando o asfalto estava seco, você pode ver claramente a faixa na pista que foi tratada para cobrir o que estava por baixo: os dados de telemetria da Ferrari podem confirmar se de fato Leclerc começou a derrapar, não tanto por uma má largada, mas por uma aderência diferente no asfalto que frustrou todos os testes que haviam sido feitos justamente para evitar esse problema...

Ecco la striscia di asfalto bitumata nella seconda piazzuola della griglia, quella di Leclerc Foto: Roberto Chinchero

VÍDEO: Como definir a 'draga' de Hamilton no começo da F1 2022?

