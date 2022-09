Carregar reprodutor de áudio

A McLaren ficou em segundo plano durante grande parte da temporada de 2022, depois que problemas de freio arruinaram seu teste final na pré-temporada e deixou a equipe como a pior do grid no GP do Bahrein na primeira corrida do calendário da Fórmula 1 deste ano.

A equipe se recuperou muito bem, mas admitiu que superar esses problemas ao longo do andar da temporada desviou recursos de outras áreas-chave, em relação a desempenho, e por conta disso, teve que trabalhar muito para não perder terreno demais contra a principal rival, a Alpine.

Com os times agora começando a se concentrar em seus carros de 2023, a equipe de Woking está ciente de que não deve se encontrar na mesma situação na próxima temporada, portanto, precisa garantir que tenha uma muito mais forte para começar o ano.

Portanto, enquanto os regulamentos técnicos da F1 permanecem bastante estáveis, além das mudanças no assoalho, a McLaren aceita que pode precisar fazer ajustes mais amplos do que outros.

Questionado pelo Motorsport.com se o atual conceito do MCL36 será mantido ou a se manterá as coisas semelhantes, mas não na totalidade, o chefe da equipe, Andreas Seidl, disse: “Acho que é uma mistura. Com os regulamentos técnicos permanecendo praticamente os mesmos, está bem claro que não será uma revolução total."

“Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que as equipes da frente estão correndo mais de um segundo mais rápido, também fica claro que estamos buscando grandes passos em termos de desenvolvimento”.

O diretor técnico da McLaren, James Key, não tem dúvidas que para desfrutar de uma temporada de sucesso na F1, começar o ano com um bom carro é vital, porque tentar atacar quando você está atrás gasta muito recurso.

“Acho que os padrões que vimos nas três principais equipes mostram o que você precisa alcançar”, disse ele ao site da McLaren, refletindo sobre a filosofia de atualização.

Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Se você começar a temporada com um carro competitivo, poderá adaptar seus planos de desenvolvimento a partir daí e fazer menos do que fizemos, enquanto se concentra mais nas áreas que você sente que serão as mais produtivas.

"É onde queremos estar na próxima temporada, pois não poderíamos manter esse nível agressivo de desenvolvimento porque está cheio. Podemos aprender muito com este ano e a equipe fez um ótimo trabalho para alcançar o que eles fizeram."

Embora a equipe esteja focada em um grande passo para 2023, ainda planeja trazer mais alguns refinamentos para seu carro de 2022 antes do final do ano. Key acrescentou: "Com relação aos pacotes reais de atualizações que fizemos, foi uma abordagem agressiva.

"Para cada etapa de desenvolvimento, trabalhamos muito neles e duram cinco ou seis corridas, e cada pacote funcionou conforme o planejado, produzindo vários décimos de desempenho em cada etapa, por isso estamos felizes com isso.

"Temos outro novo pacote para vir, no qual estamos trabalhando agora, e depois haverá alguns menores a seguir nas corridas restantes. Eu diria que trouxemos muito para a pista e nós conseguimos o que queríamos com isso."