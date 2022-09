Carregar reprodutor de áudio

O regulamento da Fórmula 1 exige que cada piloto use um certo número de componentes durante a temporada. Caso ultrapassem essa cota de alocações, os pilotos são penalizados com perda de posições no grid a cada nova peça. Com um calendário extenso, é comum ver pilotos sendo punidos por esse motivo.

Para começar, uma unidade de potência na F1 é composta por sete elementos:

Motor de combustão interna (ICE)

Turbocompressor (TC)

MGU-H (responsável por recuperar a energia gerada pelo calor)

MGU-K (responsável por recuperar a energia gerada durante a frenagem)

Bateria (ES)

Unidade de controle eletrônico (EC)

Sistema de exaustão (EX) - que é composto por quatro elementos separados

Um número limitado de cada um desses sete elementos pode ser usado no ano por cada piloto. O artigo 28.2 a) do Regulamento Desportivo da F1 prevê assim que "qualquer piloto não pode usar mais de 3 motores (ICE), 3 MGU-H, 3 turbocompressores (TC), 2 baterias (ES), 2 unidades de controle eletrônico (CE) , 3 MGU-K e 8 de cada um dos [...] quatro elementos que constituem um conjunto de sistema de escape durante um campeonato".

Quanto às penalidades, estão descritas no artigo 28.3 do mesmo regulamento. Veja a seguir:

A primeira vez que um elemento adicional (ou seja, fora da cota) é usado, uma penalidade de 10 posições no grid é imposta.

Na próxima vez, se for usado um elemento adicional do mesmo tipo, é imposta uma penalidade de 5 posições no grid.

As penalidades são cumulativas, ou seja, se vários elementos são alterados de uma só vez, as penalidades são somadas.

No entanto, a partir do momento em que o total ultrapassa 15 posições, o piloto é automaticamente reencaminhado para o final do grid. Se vários pilotos estiverem na mesma situação, eles são ordenados na parte de trás do grid de acordo com sua classificação durante a sessão de classificação.

Para evitar que o mesmo piloto "estoque" novas peças acumulando penalidades durante o mesmo Grande Prêmio, apenas a última unidade montada para cada elemento pode ser usada nos GPs seguintes sem penalidade. As demais trocas irão gerar penalidades assim que forem feitas, aplicando a mesma lógica. Portanto, não há interesse prático em trocar o mesmo elemento várias vezes durante uma corrida.

Por fim, as peças estão de fato ligadas ao carro e não ao piloto. Consequentemente, se um piloto for substituído temporária ou permanentemente durante a temporada, seu sucessor herdará os componentes da unidade de potência usados até o momento.

Agora que as regras já foram explicadas, vamos ao exemplo da atual temporada, que ainda tem seis corridas para acabar. Veja as seguintes tabelas:

Motores - Como está a situação antes de Singapura

As caixas amarelas indicam as peças para as quais o limite foi atingido, as vermelhas as peças para as quais a cota foi excedida.

ICE Cota = 3 TC Cota = 3 MGU-H Cota = 3 MGU-K Cota = 3 ES Cota = 2 CE Cota = 2 EX Cota = 8 Russell 3 3 3 3 2 2 3 Hamilton 4 4 4 4 2 2 4 Verstappen 5 4 4 4 3 3 6 Pérez 4 3 3 3 2 2 6 Leclerc 5 5 5 5 3 4 9 Sainz 5 5 5 6 3 3 6 Ricciardo 3 3 3 3 2 2 3 Norris 4 4 4 3 3 3 5 Alonso 5 5 5 4 4 4 6 Ocon 5 4 4 4 3 3 5 Gasly 4 4 4 4 3 3 5 Tsunoda 6 6 6 6 3 3 6 Stroll 3 3 3 3 2 2 3 Vettel 3 3 3 3 2 2 3 Albon 3 3 3 3 2 2 3 Latifi 3 3 3 3 2 2 3 Bottas 6 7 7 4 2 3 6 Zhou 4 4 4 3 2 3 5 Magnussen 5 5 5 4 2 2 5 Schumacher 5 4 4 4 2 3 7

As regras das alocações de caixas de câmbio

Em 2022, as regras relativas ao uso de caixas de câmbio para pilotos mudaram em relação ao que era feito anteriormente: não mais corridas consecutivas que uma caixa tinha que realizar, agora a gestão da alocação é com o que é feito do lado do motor. Cada piloto tem um número de peças por ano para usar como achar melhor, e assim que essa cota é excedida, uma penalidade é aplicada.

Mais precisamente, trata-se de dois tipos de peças chamadas "Componentes de Número Restrito", ou RNC, pelos regulamento: por um lado, grosso modo, a própria caixa de engrenagens e, por outro, a carcaça. Em ambos os casos, o limite por ano para um calendário de 22 Grandes Prêmios é quatro. Assim que uma peça ultrapassa essa cota, são aplicadas cinco posições de penalidade, independentemente de ser a primeira vez.

Caixas de câmbio - A situação antes de Singapura

As caixas amarelas indicam as peças para as quais o limite foi atingido, as vermelhas as peças para as quais a cota foi excedida.

Caixa de câmbio Quota = 4 "Carcaça" Quota = 4 Russell 3 3 Hamilton 3 3 Verstappen 4 5 Pérez 4 4 Leclerc 5 5 Sainz 5 5 Ricciardo 4 4 Norris 3 3 Alonso 3 3 Ocon 3 3 Gasly 3 3 Tsunoda 3 4 Stroll 3 3 Vettel 4 4 Albon 3 3 Latifi 3 3 Bottas 5 4 Zhou 5 5 Magnussen 3 3 Schumacher 6 6

