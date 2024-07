F1: Mercedes abandona novo assoalho após dificuldades em Spa

Mercedes teve início de fim de semana difícil no GP da Bélgica e decidiu abandonar a nova configuração de assoalho que trouxe. As primeiras dúvidas surgiram ainda na sexta-feira, durante os primeiros treinos livres de Fórmula 1.

Lewis Hamilton e George Russell não se sentiram confortáveis com o desempenho do W15 após a troca. Os pilotos obtiveram resultados pouco positivos durante os primeiros treinos, ficando mais de um segundo atrás dos melhores tempos marcados por outros competidores.

Mesmo com algumas mudanças sendo implementadas ao longo do dia, o carro ainda estava perdendo cerca de 0,9 segundo nas retas de Spa-Francorchamps. A equipe chegou à Bélgica confiante que teriam resultados melhores, seguindo o ritmo bom apresentado em Silverstone, mas se decepcionaram com a nova configuração.

Após as sessões na sexta-feira, a equipe de engenharia se reuniu à noite para debater o que deveriam mudar para conseguir uma boa classificação. Além do trabalho no carro, eles ainda utilizaram o simulador e fizeram testes na fábrica de Brackley. Mas, mesmo com todos os estudos, eles não conseguiram chegar a uma conclusão satisfatória e decidiram voltar às configurações anteriores.

A previsão do tempo também foi uma influência na decisão. É importante ressaltar que o terceiro treino livre foi marcado por fortes chuvas e ventos, que gerou uma longa bandeira vermelha e impediu que os pilotos ficassem na pista pelos 60 minutos completos.

Apesar da equipe ter retirado o novo assoalho e escolhido a dinâmica anterior, os engenheiros ainda devem estudar se a peça era realmente a vilã para o mau desempenho na sexta-feira. Antes do monoposto entrar em pista, o diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, disse que o time acreditava que o carro desempenharia bem:

“A principal [atualização] é o assoalho. É apenas mais um passo de desenvolvimento que conseguimos trazer aqui. Também é legal colocar algumas peças novas no carro, porque a realidade de um teto de gastos é que você está constantemente meio que remendando, tentando consertá-las. Espero que isso seja um passo à frente.”

