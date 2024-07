Max Verstappen e seu engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase "discutiram a relação" e esclareceram acalorada a troca de mensagens de rádio durante o GP da Hungria de Fórmula 1, após conversas com o chefe da Red Bull, Christian Horner, na Bélgica.

O comportamento do atual campeão durante a corrida do último fim de semana no Hungaroring ficou sob os holofotes após mensagens de rádio cada vez mais agressivas para o pit wall.

À medida que Verstappen ficava cada vez mais exasperado com a má execução da estratégia por parte de sua equipe, ele atacou várias vezes dizendo que estava insatisfeito com a situação que enfrentava.

Em um determinado momento, ele disse a Lambiase: "Não, amigo, não me venha com essa besteira agora. Vocês me deram essa maldita estratégia, certo? Estou tentando salvar o que sobrou. Que se dane".

O tom das falas de Verstappen provocou críticas sobre o fato de ele ter ido longe demais e não ter dado à Red Bull o respeito que ela merecia por todos os esforços que estava fazendo por ele.

E, embora Verstappen tenha se mostrado desafiador logo após a corrida húngara - dizendo que os críticos dele podiam "se f***der" -, ele parecia estar em um clima mais conciliador quando chegou à Bélgica para a última corrida de F1 antes da pausa de verão.

O Motorsport.com apurou que Verstappen e Lambiase se reuniram com Horner e o diretor técnico Pierre Waché no motorhome da Red Bull no início do fim de semana para analisar as consequências do que aconteceu na Hungria e estabelecer um limite para os procedimentos.

Embora a equipe tenha entendido perfeitamente as frustrações de Verstappen em relação à forma como as coisas se desenrolaram na Hungria, quando a estratégia errada acabou com sua corrida, ela também estava ciente de que há limites de comportamento que precisam ser mantidos.

Além da reunião com Horner, Verstappen e Lambiase foram vistos tendo uma longa conversa particular com nos caminhões da Red Bull no paddock de Spa-Francorchamps.

A dupla é conhecida por ter uma relação honesta quando se trata de lidar com as coisas, e não tem medo de ser crítica um com o outro. É por isso que eles são capazes de não deixar que eventos como o do último fim de semana se prolonguem por muito tempo.

Fontes afirmam que a questão da Hungria já foi resolvida e que o tom educado da comunicação de rádio durante a sexta-feira na Bélgica foi uma mensagem pública clara de que tudo estava bem. Isso foi destacado em uma divertida discussão relacionada aos horários das sessões.

Falando antes do início da ação na pista, Verstappen explicou que sua atitude no rádio foi o resultado de sua natureza ultracompetitiva vir à tona.

"As pessoas que não gostam da minha linguagem não precisam ouvi-la", disse ele. "Abaixem o volume. Sou muito motivado para o sucesso. Acho que já provei isso. E sempre quero otimizar as coisas. As pessoas podem argumentar que você não deve ser tão vocal no rádio, mas essa é a opinião delas".

"Minha opinião é que isso precisa ser dito na hora, talvez para tentar forçar que o segundo pit stop teria sido um pouco diferente e, sim, é assim que acontece. Temos a mente muito aberta e somos muito críticos uns com os outros como equipe, e isso tem funcionado muito bem para nós. Não espero que isso mude"

McLAREN dá TROCO em Verstappen e NORRIS lidera 6ª em Spa! Max PUNIDO e Famin FORA DA ALPINE! F1 2024

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!