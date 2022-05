Carregar reprodutor de áudio

Se a Mercedes começou o fim de semana da Fórmula 1 em Miami com otimismo após George Russell liderar o TL2, o resto da etapa não foi pelo mesmo caminho, deixando todos no time alemão com interrogações. Mike Elliott, diretor técnico da equipe, admite que ninguém entende porque o W13 foi perdendo performance ao longo dos dias na Flórida.

Além de Russell liderar o TL2, Lewis Hamilton foi o quarto, sugerindo que a equipe havia encontrado algo que funcionasse. Mas, a partir do sábado, nenhum dos dois conseguiu repetir essa performance, com os rivais extraindo mais dos carros. Na corrida, Russell e Hamilton terminaram em quinto e sexto.

Quando questionado sobre a perda de performance no fim de semana, Elliott admitiu que a Mercedes não tinha como explicá-la.

"É uma pergunta muito boa, uma que estamos tentando responder no momento. Acho que se vocês olharem para a sexta, possivelmente foi o mais competitivo que estivemos no ano".

"Entre sexta e sábado, fizemos algumas mudanças, que na verdade foram pequenas, mas também tivemos mudanças nas condições climáticas e temos que analisar todos os dados, extrair o máximo de compreensão possível e usar isso para as próximas corridas".

Elliott notou que os esforços para controlar o porpoising seguem em paralelo com o que já estava planejado no programa de desenvolvimento. A nova asa dianteira apresentada em Miami, como parte do segundo, trabalhou como esperado.

"É importante diferenciar duas coisas. Uma é o nosso caminho natural de atualizações e o outro é resolver os problemas que temos com as quicadas e outras coisas que comprometem nossa performance. Então as asas trouxeram a performance esperada e foram um passo adiante".

"Os experimentos que fizemos na pista para entender o porpoising, juntamos muitos dados, tivemos muitos dados na sexta com a performance forte, além da corrida, e os engenheiros estão debruçados em cima disso. Toda vez que temos o carro na pista, aprendemos algo novo e esse é o objetivo do jogo, entender o nosso carro mais rápido que nossos rivais".

Elliott reforçou ainda que a sede da Mercedes em Brackley trabalha duro para melhorar o W13.

"Apesar de no momento ainda estamos um pouco intrigados com isso [porpoising], há um grande esforço, uma grande quantidade de trabalho rolando para entender como melhorar o carro, como encontramos mais esse passo adiante, como nos livramos das quicadas e como voltamos a ser competitivos em relação ao pessoal da frente, que é onde queremos estar".

