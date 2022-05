F1: Mercedes admite que tem baixas expectativas para Mônaco

Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes continua cautelosa sobre suas chances no GP de Mônaco da Fórmula 1, apesar do progresso que mostrou na Espanha no último fim de semana.

A montadora alemã introduziu uma série de atualizações em seu W13 que transformou seu ritmo e ajudou George Russell a lutar com a Red Bull antes de terminar no pódio.

Mas, embora encorajado por ter começado a desbloquear o potencial que sentia em seu carro de 2022, acha que Mônaco pode ser um pouco mais difícil.

O chefe da equipe, Toto Wolff, quando perguntado se havia algum otimismo para outro bom resultado em Mônaco, disse: “Eu não diria isso, porque estivemos particularmente fora do ritmo neste fim de semana nas curvas lentas do último setor, devido ao superaquecimento.

“Isso pode ser diferente em Mônaco, mas Mônaco no passado não era nosso lugar mais feliz. Talvez porque o carro fosse do tamanho de um elefante.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“Mas eu estou curioso para ver onde estamos neste fim de semana. Ainda temos um pouco de dificuldades com o aquecimento, então minhas expectativas para Mônaco são menores do que em qualquer outro circuito.

“Não tenho certeza se posso explicar cientificamente por que isso acontece. Mas será outro ponto de aprendizado.”

O ceticismo da Mercedes sobre suas chances para o Mônaco foi aumentado pelo fato de não ter sido supercompetitivo no setor final da pista de Barcelona no último final de semana.

O desempenho neste trecho muitas vezes forneceu um bom indicador de potencial para as ruas de Monte Carlo, porque a natureza das curvas de baixa/média velocidade e zonas de tração são muito semelhantes.

Classificando os carros mais rápidos do setor na qualificação para o GP da Espanha, a Mercedes foi apenas o quinto mais rápido.

Ferrari 27.336 Red Bull 27.411 Alfa Romeo 27.443 Haas 27.561 Mercedes 27.698 McLaren 27.768 Alpino 27.896 AlphaTauri 27.984 Aston Martin 28.197 Williams 28.586

No entanto, um fator que precisa ser levado em consideração é que a Mercedes não parecia estar usando seus pneus de forma tão consistente ao longo da volta completa – então o desempenho máximo havia caído quando chegaram às curvas finais técnicas.

Porpoising ainda não desapareceu

Enquanto o GP da Espanha possa ter sido encorajador para a Mercedes, a equipe ainda não está iludida, acreditando que tudo está resolvido. James Vowles, diretor de estratégia da equipe, disse que, enquanto o fenômeno foi erradicado na Espanha, seu retorno em outras pistas ainda não pode ser descartado.

"Temos que controlar nossas expectativas. Foi uma pista, uma pista que casou com nosso carro muitos anos antes desse. Há muito para aprender. Acho que é errado dizer que o porpoising desapareceu. Acho que é possível vê-lo ainda nos outros carros e tenho certeza de que alguns elementos voltarão enquanto tentamos seguir em cima da fundação feita em Barcelona".

"O que posso dizer é que definitivamente demos um passo adiante em nossa compreensão e na entrega do que temos na pista. E podemos construir em cima disso, o que não podia ser dito sobre as cinco primeiras corridas e o carro que tínhamos lá".

Após polêmica, Sergio Mauricio comenta 'treta' no Twitter, explica "mimimi" e manda recado a haters

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: