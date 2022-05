Carregar reprodutor de áudio

Os pilotos da Ferrari na Fórmula 1, Charles Leclerc e Carlos Sainz, assumiram um papel diferente nas últimas semanas: os dois emprestaram suas vozes para dublar um personagem no novo filme de animação da Disney e da Pixar: Lightyear, sobre o popular personagem da saga Toy Story.

O longa, que estreia nos cinemas no próximo mês, conta a história da origem de Buzz Lightyear, um dos heróis da franquia original Toy Story, cujo primeiro filme foi lançado pela Pixar em 1995.

Leclerc e Sainz atuaram como dubladores para o mesmo personagem, nas versões em italiano e espanhol, respectivamente. Mas a produtora mantém em segredo qual é este personagem.

Na quarta foram divulgadas imagens de Leclerc e Sainz nos estúdios da Pixar para os trabalhos de dublagem.

"Foi meu primeiro trabalho de dublagem", disse Leclerc. "Foi uma experiência completamente diferente do que eu havia feito no passado. Um pouco estranho e bem mais difícil do que eu esperava. Foi uma grande experiência e mal posso esperar para ver o resultado final".

Leclerc e Sainz não foram os primeiros pilotos de F1 a darem suas vozes a personagens animados. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel trabalharam na franquia Carros, também da Pixar, dublando o mesmo personagem em Carros 2 e Carros 3, um em inglês e o outro em alemão.

Carros 2 conta também com as vozes de nomes como Fernando Alonso, Jacques Villeneuve e Vitaly Petrov. Já Carros 3 é mais focada em estrelas da NASCAR: Jeff Gordon, Richard Petty e Chase Elliot.

Lightyear será o quinto filme dentro do universo Toy Story, e o primeiro a contar uma história que se passa antes da série principal. Desde o lançamento do primeiro longa em 1995, a saga é um sucesso gigantesco, com Toy Story 3 e 4 arrecadando mais de um bilhão de dólares cada na bilheteria.

Lightyear será lançado ao redor do mundo entre 15 e 17 de junho. Os fãs da Ferrari poderão curtir o trabalho de Leclerc a partir de 15 de junho na Itália, enquanto a versão espanhola, com Sainz, sairá no dia 17.

O timing da participação coincide com a melhor temporada da Ferrari na F1 em anos, com Leclerc vencendo duas vezes e mais três pódios para os dois no começo de 2022.

