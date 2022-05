Carregar reprodutor de áudio

O GP da Espanha de Fórmula 1 foi marcado por mais uma vitória de Max Verstappen e da Red Bull, com piloto e equipe assumindo a liderança dos campeonatos de pilotos e construtores, respectivamente.

Mas a etapa realizada em Barcelona também viu a Mercedes dar um primeiro passo para reviver grandes dias na F1, com ritmos impressionantes de Lewis Hamilton e George Russell. A equipe do Motorsport.com analisa o comportamento dos carros e dos pilotos e o que eles podem conseguir ainda na atual temporada.

