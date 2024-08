A Mercedes anunciou Andrea Kimi Antonelli, jovem piloto italiano de 18 anos, como companheiro de George Russell para a temporada 2025 da Fórmula 1 - substituindo o heptacampeão mundial Lewis Hamilton que deixa o time de Brackley rumo à Ferrari.

Kimi Antonelli é visto como o Max Verstappen da atualidade por conta do seu talento natural e dos resultados conquistados nas categorias de base, sendo campeão em todas elas antes de chegar à Fórmula 2, certame que compete com as cores da PREMA, umas das melhores equipes do grid. Na tabela, Antonelli é o sétimo colocado com 87 pontos.

Desde o anúncio da saída de Hamilton para a escuderia italiana, o nome do jovem piloto começou a ser fortemente linkado a Mercedes, o que foi se tornando cada vez mais 'concetro' pelas declarações do chefe da equipe, Toto Wolff, alegando que não queria perder a oportunidade de ter um futuro campeão - como aconteceu com Verstappen por ele não ter um assento a oferecer ao holandês na época de Lewis e Rosberg.

Com a confirmação de Antonelli, a F1 ganha três novatos para o próximo ano: Oliver Bearman na Haas, Jack Doohan na Alpine e Andrea Kimi Antonelli na Mercedes.

HAMILTON bate NORRIS e lidera o dia, com MAX SÓ 14º! Antonelli ERRA. Bortoleto no 'X1' com Bottas!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!