Wolff apoia Antonelli após batida em estreia na F1 em Monza

Andrea Kimi Antonelli rodou e bateu em sua estreia na Fórmula 1 durante o treino livre 1 desta sexta-feira. Porém, por ser uma de suas poucas experiências na categoria, a Mercedes não está muito preocupada com o talento do jovem. Inclusive, logo após o acidente, Toto Wolff acalmou o piloto pelo rádio.

Antonelli assumiu o assento de George Russell em Monza, para somar experiência ao seu currículo, mas menos de dez minutos depois, encontrou o muro na curva final.

Sendo altamente cogitado para substituir Lewis Hamilton na temporada de 2025, o piloto de 18 anos, não teve a estreia que esperava e saiu do carro bastante frustrado após causar a bandeira vermelha.

Mais tarde, Wolff, chefe da Mercedes, explicou que a batida de Antonelli sofreu um acidente de 45G e chegou a passar por exames médicos de segurança após a sessão, mas está tudo bem com ele. Toto ainda explicou o que pode ter dado errado para o jovem.

"É a equipe que toma a decisão de contratar um piloto ou não, e quem colocar no TL1 ou não, e estamos correndo totalmente conscientes dessa decisão de piloto, totalmente conscientes do que pode acontecer, do que esperar e gerenciando as expectativas".

"Claramente aqui, com tudo se acumulando sobre ele em Monza, é muito difícil lidar com isso. É por isso que ele colocou isso na parede? Talvez".

"Acho que as circunstâncias são culpadas... Você está sob a lupa porque tudo acontece em Monza, já faz um tempo que um piloto italiano não está em uma equipe de ponta, isso pode ser muito para um jovem de 18 anos".

Apesar de entender a pressão que Kimi enfrenta, Wolff defendeu que isso é normal e esperado, e o competidor será apoiado durante todos os momentos.

"Para ele, certamente é terrível, mas faz parte da curva de desenvolvimento. O que vemos é que há desempenho, e até vimos isso nas poucas voltas que vimos, mas o que ele fez, o carro não aguentou".

Na conversa, Wolff ainda revelou que Antonelli pode estar de volta em um TL1 durante a sessão do México.

"Acho que um piloto forte precisa se recuperar dessas coisas, lidar com a pressão, mas obviamente este fim de semana não foi fácil para ele; você ainda precisa competir na F2, você tem todas essas coisas ao seu redor em Monza, um garoto italiano que está sendo elogiado, pela primeira vez em um carro Mercedes".

"Deve ser um fardo pesado, mas se ele quiser ser campeão um dia, ele precisa lidar com isso e não tenho dúvidas de que ele pode e o fará".

Mesmo que Antonelli tenha ficado menos de dez minutos na pista, as habilidades do italiano parecem ter surpreendido, isso porque é apenas um estreante e conseguiu andar muito próximo do tempo de Hamilton, que, até aquele momento, estava liderando a sessão.

"É uma pena que, com uma hora de corrida, teríamos visto alguns bons desempenhos, mas é o que sempre dissemos: ele é um novato, é muito jovem e estamos preparados para investir em seu futuro".

"Esses momentos vão acontecer; eles continuarão a acontecer no ano que vem, mas também haverá muitos destaques. Nós preferimos ter um problema em desacelerá-lo do que torná-lo mais rápido, o que vimos em uma volta e meia é simplesmente espantoso".

Wolff defendeu que todos os pilotos sofreram com questões de temperatura na pista, isso porque, além do asfalto novo e mais escuro, o sol castigou todos os competidores.

