Kimi Antonelli bate durante estreia na F1 em Monza; veja como foi

Andrea Kimi Antonelli teve a oportunidade de guiar um carro de Fórmula 1 durante o primeiro treino livre desta sexta-feira durante o GP de Monza. O piloto italiano assumiu a vaga de George Russell na Mercedes e entrou na pista para fazer testes - lembrando que ele está sendo amplamente cogitado para substituir Lewis Hamilton em 2025.

O jovem assumiu riscos ao entrar na pista com pneus macios em um traçado que estava super quente, mas parecia ter um bom ritmo nos nove primeiros minutos da sessão. Kimi estava na segunda posição durante as primeiras voltas, estando atrás apenas de Hamilton.

Porém, aos 10 minutos, o italiano rodou na parabólica - mesmo lugar onde o safety car bateu durante o treino da quinta-feira - e acabou parando no muro, quebrando a asa dianteira de Russell e causando a primeira bandeira vermelha.

No rádio, Antonelli pediu desculpas à equipe após usar palavras de baixo calão, mas foi consolado pelo chefe da Mercedes, Toto Wolff.

"Kimi, está tudo bem. Está tudo bem, Kimi".

A batida fez com que os pilotos precisassem voltar ao box enquanto a equipe de comissários limpava a pista e retirava o carro do traçado, visando voltar à sessão e dar mais tempo aos outros competidores de testarem suas atualizações.

George Russell assumirá seu carro novamente durante o TL2, caso a batida não tenha causado nenhum dano maior além da asa dianteira.

