F1: Como as polêmicas alterações nas zebras 'mudaram Monza'

A reforma de 21 milhões de euros no circuito de Monza foi um dos principais pontos de discussão antes do GP da Itália de 2024 da Fórmula 1, mas agora tivemos a chance de ver o impacto real dessas mudanças polêmicas nas zebras do lado da pista.

O Motorsport.com foi até a famosa chicane Ascari para ver como os carros estavam lidando com a sequência de três partes que leva à reta traseira de Monza, agora que as zebras foram rebaixadas e achatadas.

Esse foi um ponto de discórdia para os pilotos de F1 durante o media day, na quinta-feira, com Daniel Ricciardo, da RB, dizendo que "agora está muito plana", enquanto George Russell, da Mercedes, achava que "vai oferecer aos pilotos a oportunidade de cortar a curva" dessas mudanças.

Depois de sair da parte superior do paddock e observar a equipe de motores da Renault protestando contra a ideia da Alpine de se tornar cliente de motores da Mercedes - os que estavam na arquibancada além da linha de largada exibiram sua faixa e aplaudiram educadamente Esteban Ocon e Pierre Gasly nos boxes no início do TL1 -, viramos à direita para deixar a longa caminhada até a Curva 1 e atravessamos a pista para chegar a Ascari.

Enquanto caminhamos sob o sol escaldante do final do verão aqui na Lombardia, os comentaristas do circuito estão ficando muito animados com as primeiras voltas de Andrea Kimi Antonelli. Os comentários atingem o ápice quando ele coloca o W15 de Russell no topo com sua primeira volta e, em seguida, há uma certa agonia no ar quando ele bate nas barreiras da curva Parabolica em sua segunda tentativa, assim que chegamos ao nosso ponto final em Ascari.

Depois de um atraso de 13 minutos, finalmente podemos ver como os pilotos estão dirigindo muito mais nas zebras, em comparação com suas linhas de 2023 em torno das zebras antigas. Esses tinham drenos que corriam um pouco abaixo das zebras principais, por onde os pilotos tentavam enfiar os pneus para acertar suas trajetórias.

A nova condução na zebra é particularmente o caso da segunda e terceira partes da sequência Ascari - os carros ainda permanecem largos na primeira à esquerda, pois isso significa que eles podem levar mais velocidade para a segunda parte mais longa.

O carro de segurança do Aston Martin Vantage Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Lando Norris chama a atenção logo no início - ele está batendo na zebra na terceira curva com muito mais força do que os outros pilotos da frente e, particularmente, seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. Mas Norris não está cortando esse ponto de forma agressiva, como se temia na quinta-feira. Ele simplesmente não parece estar arriscando os limites da pista, nem tirando o espetáculo da visão da pista.

Durante a maior parte da sessão, nossa principal conclusão é como os pilotos da Williams estão se esforçando para atravessar o complexo Ascari em todas as voltas rápidas.

Pouco depois da metade da sessão, Alex Albon salvou de forma impressionante uma grande batida na traseira entre as curvas da segunda e da terceira partes da Ascari, enquanto seu novo - e temporário - companheiro de equipe, Franco Colapinto, está deslizando tanto que seu carro está quase à deriva na Ascari. No entanto, isso não traz muita punição para a Williams na tabela de tempos, já que Albon ainda termina em oitavo no TL1.

No final da sessão, as mudanças que a Mercedes fez no carro de Lewis Hamilton significaram que ele estava soltando faíscas no assoalho traseiro depois de passar pelas três zebras da curva, mas o heptacampeão não está exatamente atacando-os com força. Afinal, esses ainda são carros de F1 com efeito de solo.

Max Verstappen fornece uma ilustração útil do desafio diferente aqui, agora com borracha nova e usada. Ao marcar o tempo de 1:21.676s, que foi o melhor do TL1, o piloto da Red Bull está totalmente plantado em todas as partes de Ascari - pulando entre as duas últimas curvas que podemos realmente ver do nosso ponto de vista na saída da sequência, como se estivesse em trajetórias em linha reta pelas curvas.

Por outro lado, Piastri e Hamilton estão precisando de viradas regulares no volante enquanto completam as longas corridas do final da sessão. O australiano parecia estar lutando com sua McLaren na parte inicial de Ascari, quando o vento aumentou a 20 minutos do final, mas no final de sua corrida longa, sua traseira estava balançando regularmente entre a segunda e a terceira parte.

Parece que, a essa altura, a preocupação com as mudanças na zebra de Ascari, que arruinaram o espetáculo de Monza e arriscaram reacender o pesadelo dos limites da pista, do qual a F1 achava que tinha acabado de escapar, foi um pouco exagerada. Os pilotos estão correndo nas zebras agora que podem - mas o espetáculo da pista parece pouco diferente em comparação com quando viemos aqui em 2023.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O tempo de liderança de Verstappen é quase um segundo mais rápido do que o que ele fez para liderar a sessão TL1 de 2023, mas naquela época ele estava usando o pneu duro em comparação com o macio desta vez, já que a Red Bull se junta ao resto para ver como o asfalto novo e mais escuro está punindo os pneus desde o início do final de semana.

Isso, além das advertências usuais do modo do motor e da prática de carga de combustível, deve ser considerado em relação a tudo o que estamos relatando na pista do primeiro treino livre, mas uma comparação dos dados de GPS de Verstappen ano a ano é, no entanto, reveladora. Aqui, os níveis de aderência oferecidos pelo novo asfalto também farão uma diferença crítica que vale a pena lembrar.

É interessante notar que a velocidade mínima de Verstappen em Ascari em 2024, em sua volta mais rápida, foi de 174,93 km/h, enquanto em 2023 foi de 182,98 km/h.

Os dados também mostram que Verstappen passou um pouco mais de tempo fora do acelerador após o primeiro vértice de Ascari do que nessa etapa em 2023, porque estava esperando que o carro disparasse mais para as novas zebras antes de pisar no acelerador novamente e manter a velocidade durante o resto do complexo.

Mas, não esqueçamos, este é apenas o TL1 e, tirando Antonelli, os pilotos estão apenas começando a testar os limites do desafio de velocidade de Monza.



