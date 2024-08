F1: Hamilton lidera TL3 com dobradinha da Mercedes no GP da Itália

Lewis Hamilton teve o tempo mais rápido do terceiro treino livre do GP da Itália da Fórmula 1. O piloto da Mercedes teve o tempo de 1:20.117s. O restante do top 3 mais rápidos do TL3 foi o companheiro de equipe, George Russell, e Charles Leclerc, da Ferrari.

A terceira sessão em Monza foi bem mais calma, sem nenhum acidente e, no máximo, derrapadas pela brita e pela grama, que os treinos de sexta-feira, que tiveram um acidente cada: TL1 com a batida de Andrea Kimi Antonelli e TL2 com Kevin Magnussen.

Com tempo ensolarado, os pilotos foram para a pista tranquilos, por conta da pista estar um pouco mais usada, se comparada com sexta-feira. O recapeamento da pista foi parte da reforma do circuito italiano, que gerou polêmica nos paddocks.

O que aconteceu no TL3?

Os cinco primeiros minutos de corrida não tiveram tempos contados, com Kevin Magnussen sendo o primeiro piloto a marcar uma volta rápida, que abriu o terceiro treino livre com 1:21.774s, mas sendo superado rapidamente por Max Verstappen.

Faltando 47 minutos para o fim da sessão, as equipes que brigam pelo topo do campeonato de construtores começam a marcar tempos mais competitivos, com Piastri conquistando o tempo de 1:20.887s e superando Verstappen e Hamilton.

Já com 20 minutos contados no relógio a disputa de tempos esquentou, com trocas de tempo entre Piastri, Norris, Sainz e Russell, que ficou com 1:20.706s, superando por centésimos. Entrando nos holofotes apenas com 25 minutos de TL3, Leclerc conquistou o tempo mais rápido, com 1:20.614.

Alex Albon fez um excelente tempo com meia hora restante, superando os pilotos que brigam diretamente pelo título, com 1:20.596s. Tempo esse que foi superado, faltando 22 minutos, pelas Ferraris de Leclerc e Carlos Sainz, que abriu 1:20.463s e, pouco tempo depois, foi tomado pelo monegasco 1:20.226s.

Leclerc e Piastri se envolveram em uma pequena disputa, com o piloto da Ferrari saindo um pouco na grama e voltando para a pista.

Faltando 10 minutos para o fim do TL3, Mercedes e McLaren foram para a disputa de tempos rápidos, com a equipe das 'flechas de prata' conquistando os dois tempos mais rápidos, com Hamilton conquistando 1:20.117s.

Kevin Magnussen e sua Haas teve um problema no fim da sessão e teve que parar no meio da pista.

O estreante Franco Colapinto, pela Williams, manteve a regularidade e conseguiu bons tempos para um começo na F1, sendo o nono piloto mais rápido do grid.

