O chefe de engenharia de pista da Mercedes, Andrew Shovlin, acredita que a performance oscilante da equipe durante a temporada de 2024 da Fórmula 1 foi resultado do atraso no desenvolvimento ao tentar se recuperar de um início difícil.

A equipe de Brackley optou por uma abordagem totalmente nova com o modelo W15, optando por uma solução de sidepod mais convencional e um conjunto de suspensão traseira ativada por pushrod.

Levou tempo para que a equipe descobrisse todos os méritos do seu novo carro antes de poder desenvolver mais os conceitos nele contidos, o que Shovlin considerou um atraso em relação às outras equipes no ciclo de desenvolvimento da temporada.

Ele diz que as atualizações da Mercedes geralmente estavam fora de sincronia com as de seus quatro principais rivais, permitindo que ela permanecesse mais competitiva por algumas rodadas antes de ficar para trás na hierarquia quando as outras equipes introduziram novas peças.

"Acho que o mais importante é o desenvolvimento. E se observarmos quando introduzimos nossas atualizações em comparação com nossos principais concorrentes, geralmente introduzimos nosso grande pacote algumas corridas mais tarde", explicou Shovlin.

"Mas se o trouxéssemos mais cedo, seria um pacote menor. Então, o fato é que, em média, ao longo de uma temporada, não fomos rápidos o suficiente quando entregamos uma atualização, tivemos algumas corridas em que fomos competitivos, as equipes estavam tentando vencê-los, trazer o deles, e eles voltaram à frente".

"Definitivamente, esse é o principal mecanismo. Acho que o início da temporada foi ruim. O carro não estava bem equilibrado, não estava funcionando em uma série de pistas".

"Conseguimos resolver esses problemas nas primeiras sete corridas, aproximadamente. Depois, acho que estivemos em uma corrida de desenvolvimento normal no restante do ano".

Shovlin acrescentou que uma das metas da equipe para o carro de 2025 é reduzir a quantidade de superaquecimento dos pneus no eixo traseiro, já que ele achava que essa era uma área em que a Mercedes não se destacava em relação aos rivais da frente.

Embora o W15 tenha conseguido aquecer os pneus mais facilmente do que os outros em condições mais frias, isso levou a uma degradação térmica precoce em circuitos mais quentes.

Ele também observou que as dificuldades da Mercedes para otimizar o carro em torno de uma determinada altura de rodagem também faziam parte de suas considerações, já que o W15 tendia a ter dificuldades em circuitos mais irregulares.

"O superaquecimento da traseira é uma área em que acho que não somos tão bons quanto a McLaren, a Red Bull ou a Ferrari, e isso provavelmente foi afetado mais recentemente em pistas como Singapura", acrescentou Shovlin.

"Portanto, estamos analisando o que podemos fazer para tirar a temperatura dos pneus traseiros - e qualquer trabalho nessa área tem duas vertentes: uma é se podemos colocar menos temperatura? E a outra é: podemos retirar mais temperatura?"

"Mas essa é claramente uma área em que, em um domingo, tivemos uma grande diferença para a frente em algumas dessas corridas. E, definitivamente, é uma área de foco para o próximo ano".

"É muito justo dizer que nessas pistas [mais irregulares], sofremos com mais frequência. Você pode analisar a altura em que as pessoas estão correndo, e não acho que sejamos muito diferentes dos outros, mas a pilotagem é uma área em que estamos nos concentrando com esses regulamentos.

"Em geral, fizemos progressos. Mas o objetivo do desenvolvimento na Fórmula 1 é corrigir problemas e conseguir corrigi-los mais rapidamente do que seus concorrentes. E é assim que você chega à frente".

