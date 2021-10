A Mercedes acredita que Lewis Hamilton teria caído para "o fundo dos pontos" se ele não tivesse parado durante o GP da Turquia de Fórmula 1 no domingo, após completar seus cálculos pós-corrida.

Hamilton ficou frustrado depois que a Mercedes optou por colocá-lo nos pits a oito voltas do fim no Istanbul Park, caindo da terceira para a quinta posição após largar em 11º no grid devido a uma penalidade.

Hamilton esperava completar a corrida inteira com um único jogo de pneus intermediários, depois de não parar quando os carros próximos a ele o fizeram com cerca de 20 voltas para o término da corrida.

A Mercedes explicou depois da corrida que queria conter suas perdas, trazendo Hamilton e temendo que ele sofresse uma degradação significativa nos estágios finais da prova.

Esteban Ocon, da Alpine, foi o único piloto a fazer toda a corrida sem parar, mas perdeu 18 segundos para Lance Stroll nas últimas cinco voltas e teve a sorte de se agarrar a um ponto.

O diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, disse que os cálculos da equipe sugeriam que Hamilton poderia ter terminado em quarto lugar sem sofrer mais desgaste, o que era improvável.

“Se ele se estabilizasse no ponto em que o trouxemos e permanecesse consistente até o final, pensamos que ele teria perdido o lugar para Sergio [Pérez], mas teria ficado à frente de Charles [Leclerc], que terminou em quarto”, disse Shovlin durante o último episódio de This Week, programa de Will Buxton na Motorsport.TV.

“Mas esse é um cenário em que não há mais degradação e está bastante claro que os pneus estavam se deteriorando.”

“O cálculo que não podíamos fazer antes do final da corrida era pegar a degradação que podíamos ver em Esteban. Ele foi o único que correu um conjunto de intermediários até o final.”

“Se impormos essa degradação a Lewis, então você poderá ver que ele na verdade estaria perdendo vários lugares, quase caindo para o fim da zona de pontos.”

“Com base nessa degradação, ele poderia até ter lutado com [Carlos] Sainz no final.”

Hamilton foi trazido para os boxes para garantir que ele retornasse em quinto lugar, com a Mercedes temendo que ele pudesse perder uma posição para Pierre Gasly e caído para sexto, se ele tivesse ficado mais tempo na pista.

Shovlin explicou que, com o melhor cenário sugerindo que ele perderia o pódio de qualquer maneira, a equipe achou melhor “conter nossas perdas”.

A Mercedes inicialmente deu a Hamilton a decisão de ir para os boxes logo depois de ver Pérez entrar, mas o heptacampeão mundial pediu para ficar fora.

Shovlin disse que o pitwall da Mercedes estava com a decisão de ficar fora por mais tempo e "correr alguns riscos", confiando na decisão de Hamilton.

“O piloto é um dos melhores colocados para saber como estão os pneus, para saber como está a aderência”, disse Shovlin.

“Eles têm essa sensação através de todos os seus muitos, muitos anos de experiência, de quão longe podem levá-los, e é por isso que estamos ouvindo o que Lewis está dizendo em muitos desses períodos.”

“Mas nessas corridas, é sempre muito difícil fazer tudo certo. É apenas parte de nossa decisão se podemos nos colocar de volta em uma posição para lutar pela vitória, de volta a uma posição para lutar pelo pódio.”

“Aquilo foi um pouco do risco calculado.”

