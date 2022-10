Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes admite que pode evitar a 'recusa' dos comissários da FIA modificando sua controversa asa dianteira antes do GP do México de Fórmula 1, neste fim de semana.

A equipe trouxe um único exemplo da nova asa para Austin e a declarou à FIA como uma nova peça, embora o plano fosse sempre esperar até o México para executá-la na pista. No entanto, a nova asa chamou a atenção dos rivais devido ao potencial impacto aerodinâmico de seus proeminentes separadores de fendas.

O diretor técnico da Mercedes, Mike Elliot, disse que a equipe acredita que a asa é legal, mas admitiu que pode não valer a pena o risco de ter que defender o novo design caso seja contestado. Assim, a equipe decidirá na próxima semana se deve ou não modificá-lo para evitar problemas com a FIA quando for para a pista.

“Trouxemos a asa dianteira aqui, na verdade, apenas em termos de frete”, disse Elliott. "Não era para correr neste fim de semana, só compramos um deles. Então, não temos o suficiente. O plano era correr na próxima corrida.

“Sempre tentamos garantir que não apenas tenhamos o suficiente para cada piloto, mas o suficiente para que, se tivermos uma folga, tenhamos um substituto. Acho que há um alvoroço sobre isso, porque nos regulamentos, ele fala sobre o uso principal para fins mecânicos ou de medição. E claramente, há um benefício secundário de um design aerodinâmico que também está lá.

"Vamos decidir se queremos discutir isso ou não. Na verdade, não vale muito a pena. Esse detalhe parece interessante, mas não é a grande coisa na asa dianteira."

Elliott enfatizou que o projeto foi aprovado pela FIA, embora, como sempre, isso não signifique que não possa ser contestado mais tarde.

"Passamos por um processo de revisão CAD com a FIA antes de chegarmos ao circuito, isso acontece o tempo todo", disse ele. "E então foi algo que foi visto lá. Então eles voltaram e disseram: 'Não temos tanta certeza sobre isso.'

"Acho que se você olhar para os regulamentos, há cerca de 40 incidentes estranhos nos regulamentos de 'propósito único'. Neste caso, não diz 'propósito único', diz 'propósito primário'.'.

"Então, acho que há um argumento a ser discutido. Se queremos tê-lo como outra pergunta, se provavelmente não vale a pena."

Elliott disse que a equipe ainda não decidiu se manter ou fazer mudanças para o México.

"Nós decidiremos o que faremos esta semana. Nós realmente não decidimos. Eu acho que pessoalmente, nós poderíamos discuti-los, mas a questão é se queremos ou não?

"Acho que o ganho para esses bits é tão pequeno, vale a pena o risco de entrar em conflito com os comissários? Sempre analisamos e tomamos essas decisões. Mas porque não íamos executar este fim de semana não gastamos muito tempo pensando nisso. Faremos isso na pausa entre as corridas."

A asa faz parte de um pacote maior que Elliott confirmou ser o último do ano.

“Geralmente, trata-se de adicionar eficiência e desempenho ao carro e tentar movê-lo na direção certa com o que queríamos fazer com os pilotos”, disse ele.

"Então, em termos de piso, a maior parte está no tipo de asa de borda do piso que você pode ver, também as cercas na frente do piso, e realmente trata-se apenas de tentar atrair um pouco mais o ar através do piso e gerar um pouco mais de desempenho.

“A asa dianteira em si, que não rodamos esta semana, além dos separadores, é um detalhe da placa final e como ela interage com a frente do carro.

"E então a asa traseira está apenas tentando subir a inclinação da eficiência, apenas encontre um pouco de eficiência nas placas finais da asa traseira."

