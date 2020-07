F1: Mercedes diz ter dúvidas sobre rendimento do carro no calor

Diretor técnico da Mercedes, o engenheiro James Allison afirmou que ainda tem preocupações sobre o rendimento do novo carro do time alemão, o W11, em corridas com temperaturas mais altas na Fórmula 1.

A declaração de Alisson vem depois dos GPs da Estíria e da Hungria, que tiveram condições climáticas surpreendentemente mais frias na Áustria e em Budapeste, que normalmente têm provas disputadas sob forte calor.

Por isso, o responsável técnico da Mercedes afirmou que a equipe ainda não sabe se o gerenciamento de pneus será tão eficaz em etapas com temperaturas de pista mais altas nesta temporada.

De todo modo, com o auxílio do novo sistema de Direção de Eixo Duplo (DED), o W11 tem sido muito eficaz na preservação dos compostos até o momento. Ao Motorsport.com, Alllison falou sobre a preocupação com as borrachas.

“Até agora, a corrida mais quente foi a primeira do ano (GP da Áustria). Mas essa também foi a corrida em que fomos menos convincentes”, afirmou o diretor técnico da equipe hexacampeão de pilotos e construtores desde 2014.

“Gostaríamos de descobrir o quão rápido podemos ser quando a pista está quente e se ainda poderemos mostrar ritmo com os pneus nessas condições”, ponderou Allison, que também já trabalhou na Ferrari.

O engenheiro ainda alertou que problemas de confiabilidade seguem preocupando a equipe, apesar do bom rendimento nas três primeiras etapas de 2020. No GP da Áustria, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton tiveram que diminuir o ritmo por causa de ameaça ao câmbio.

“Estamos muito conscientes das bilhões de fragilidades existentes, mesmo em um produto bastante forte, como nosso conjunto de carro e pilotos que temos este ano”, disse Allison ao Motorsport.com.

