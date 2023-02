Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 da Fórmula 1 ainda está a um mês de distância, mas os trabalhos de pista já estão começando. Nesta primeira semana de fevereiro, teremos Lewis Hamilton e George Russell da Mercedes, e Yuki Tsunoda e Nyck de Vries, da AlphaTauri, irão à pista de Paul Ricard para sessões de testes organizadas pela Pirelli para o desenvolvimento dos pneus.

O programa da equipe alemã, que rodará com o W13 nesta quarta (01) e quinta-feira (02) será focado nos pneus de pista seca, dando à marca italiana os primeiros dados sobre as novas especificações, que devem ser introduzidas em 2024.

Isso deve ajudar Hamilton e Russell a tirar um pouco a ferrugem acumulada durante as férias já em preparação para a pré-temporada do Bahrein no fim de fevereiro e o início do campeonato em março.

Sexta e sábado será a vez da AlphaTauri. A equipe italiana já participou dos testes da Pirelli em Portimão em dezembro do ano passado com os slicks, mas agora fará sessões com os pneus intermediários e de chuva, como já fizeram Ferrari e Alfa Romeo.

O trabalho nesse período do ano é fundamental para a Pirelli, que encontrará temperaturas e condições que tendem a ser semelhantes às dos GPs chuvosos. Com testes limitados na temporada, é também uma oportunidade de melhorar os pneus de chuva, criticados pelos pilotos pela dificuldade em atingir a janela ideal de temperatura.

"Vamos trabalhar principalmente no intermediário e de chuva extrema porque, para nós, é o melhor período para testes em condições mais frias. E faremos alguns testes nos slicks pensando na especificação de 2024", disse Simone Berra, engenheiro-chefe da Pirelli, ao Motorsport.com em 2022.

Após a conclusão dos trabalhos em Paul Ricard os testes seguem nos dias 07 e 08 de fevereiro, com a Mercedes e a Aston Martin em Jerez. Fernando Alonso terá sua segunda chance de guiar o AMR22 após a pós-temporada de Abu Dhabi em novembro do ano passado.

