F1: Liberty Media quer Sulayem fora da FIA e planeja ‘substituto’

A relação entre a Liberty Media, empresa que controla a Fórmula 1, e a FIA ​​não é das melhores, especialmente com o caso mais recente das declarações do atual presidente da entidade máxima do automobilismo, Mohammed Ben Sulayem, sobre um “valor inflacionado” de uma suposta tentativa de venda da categoria a um fundo público saudita.

A categoria respondeu à declaração em uma carta aberta, com Sasha Woodward, conselheiro-chefe da F1, afirmando que Ben Sulayem excedeu seus poderes presidenciais com esta declaração.

Segundo informações do renomado jornalista alemão Ralf Bach, a Liberty Media quer substituir Ben Sulayem e, de acordo com a reportagem do Sport1.de, eles procuraram seu sucessor na pessoa do ex-chefe da Benetton e BAR, David Richards.

O atual presidente da Motorsport UK e da Prodrive já indicou que está aberto à ideia, mas para isso, Ben Sulayem teria que cometer uma grave violação para ser afastado de seu cargo antes do final de seu mandato de quatro anos.

