O piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, disse que "simplesmente não tinha aderência" na última volta da classificação para o GP de Singapura de Fórmula 1 neste sábado que fosse o suficiente para conquistar a sua primeira pile position na temporada de 2022.

A Mercedes lutou muito em 2022, mas esperava um resultado mais forte no circuito de rua sinuoso de Singapura e, com a qualificação realizada em condições molhadas a secas, deu à equipe de Brackley a chance de brilhar. E enquanto o companheiro de equipe do heptacampeão, George Russell,só conseguiu o P11 depois de relatar um problema, Hamilton fez a volta mais rápida no início do Q3 e parecia pronto para lutar pela pole.

Mas com as condições da pista melhorando rapidamente, a volta final seria crucial e, após uma enxurrada de melhorias tardias, Hamilton teve que se contentar com o terceiro lugar, apenas 0.054s atrás do pole position da Ferrari, Charles Leclerc, e 0.032s atrás de Sergio Pérez, da Red Bull.

Depois, Hamilton sentiu que tinha uma chance de pole com uma volta final perfeita, mas disse que "simplesmente não tinha aderência" para fazê-lo.

"Eu estava me esforçando tanto, estava tão, tão perto. Estava me esforçando tanto", disse ele. "Esses caras são sempre tão rápidos, mas eu realmente pensei que talvez com uma volta perfeita, o que era muito difícil de conseguir, poderíamos lutar pelo primeiro lugar.

"Eu simplesmente não tinha aderência na última volta, mas mesmo assim, estou grato por estar na segunda fila e estou grato à equipe por continuar tentando, espero que amanhã seja um dia melhor."

Embora Hamilton tenha ficado satisfeito ao ver a Mercedes ter um desempenho muito mais forte do que no GP da Itália, ele ainda estava frustrado por perder por uma pequena margem.

"Não sabíamos o quão perto estaríamos neste fim de semana", explicou ele. "Sabíamos que o carro seria mais forte do que em Monza, mas não sabíamos o quão perto seria. Mas perder por tão pouco... está tudo bem. Vamos apenas nos levantar e lutar novamente amanhã."

Após a qualificação, a Mercedes foi convocada pelos comissários da FIA por preencher um formulário de inspeção impreciso no carro de Hamilton. No início do sábado, o heptacampeão mundial também havia sido intimado por uma possível violação da proibição de joias.

