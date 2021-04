A Fórmula 1 se prepara para a segunda etapa da temporada 2021 neste final de semana, em Ímola. E todos aguardam para ver o novo round do embate entre Mercedes e Red Bull, para ver quem se dá melhor na primeira corrida em solo europeu. E a equipe alemã tem certeza que está a caminho de um ano que não será fácil, mas classifica o desafio como "animador".

Apesar da Red Bull ter o carro mais rápido neste início de 2021, foi a Mercedes quem levou a melhor no Bahrein, com vitória de Lewis Hamilton em cima de Max Verstappen, além de Valtteri Bottas completando o pódio, dando à equipe alemã a liderança no Mundial.

Mas Toto Wolff, na prévia da Mercedes para o GP da Emilia Romagna, disse que a equipe não tem a ilusão de que essa terá uma "temporada fácil".

"A temporada 2021 da F1 certamente começou de modo espetacular. Foi uma primeira corrida encorajadora, saindo do Bahrein com os dois pilotos no pódio e, com sorte, o duelo no deserto entre nós e a Red Bull seja um sinal do que virá neste ano".

O chefe da Mercedes disse ainda que a equipe está animada com o desafio e dando o seu melhor para reduzir a diferença para a rival.

"Podemos ter vencido a primeira rodada, mas não temos a ilusão de que essa será uma temporada fácil. O carro ainda tem uma falta de ritmo em voltas lançadas e a Red Bull parece ter a vantagem agora. Estamos dando o nosso melhor para reduzir a diferença, e esse é um desafio que nos anima".

Sobre Ímola, Wolff disse que está animado pela volta, por ser uma pista que os pilotos gostam por conta da alta velocidade, mas destacou que a estratégia será muito importante no final de semana.

"Estamos animados para voltar à pista após essa pausa de três semanas e o GP da Emilia Romagna está chegando. Ímola é uma pista histórica e icônica, uma pista que os pilotos gostam muito, com sua natureza arrebatadora, altas velocidades e curvas de diferentes tipos".

"É uma pista muito estreita, que torna as ultrapassagens mais difíceis, mas isso coloca ainda mais foco na estratégia e torna a classificação ainda mais crucial".

"Todos gostamos do retorno à Ímola em 2020, após um intervalo de 14 anos, e tornou-se ainda mais especial com o fato de que garantimos nosso heptacampeonato de construtores naquele final de semana. Mal podemos esperar para voltar neste fim de semana e ver o que nos aguarda em 2021".

