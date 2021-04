O novo CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, negou a possibilidade de a categoria realizar GPs em dois dias. O formato foi testado na etapa de Ímola de 2020, mas não será adotado pela elite do esporte a motor mundial.

De todo modo, o heptacampeão Lewis Hamilton foi questionado sobre o assunto. O piloto britânico da Mercedes criticou a ideia, mas apontou um fator positivo de ter um dia de pista a menos no fim de semana.

“Acho que fica muito mais difícil para nós. Normalmente, com duas sessões (livres) na sexta-feira, você tem tempo para fazer várias mudanças de configuração diferentes e, se está atrasado, tem tempo para recuperar o atraso”, disse Hamilton ao Motorsport.com.

“Quando você começa tudo no sábado, você não tem tempo. Você tem uma sessão (livre) para realmente superar tudo isso e fazer a afinação entre os treinos e a qualificação. Torna tudo muito difícil”, ponderou o heptacampeão, antes de citar o ponto positivo do formato: “São 22 dias a menos de 20 carros bombardeando (CO2) ao redor da pista e poluindo o ar, o planeta, então isso seria positivo”.

