O chefe de motores da Mercedes na Fórmula 1, Hywel Thomas, disse que a passagem do combustível E5 para E10 em 2022 é a maior mudança técnica de toda era híbrida. Os fabricantes têm trabalhado duro no desenvolvimento de novos combustíveis com seus fornecedores desde que a regra foi anunciada, além de otimizar suas unidades para serem eficaz com mais compostos orgânicos. A combustão é uma das áreas mais focadas.

A modificação para o E10 foi uma das principais razões pelas quais a Red Bull lutou muito para manter o apoio total ao desenvolvimento da Honda nesta intertemporada e no próximo campeonato.

"Como em todos os anos, fazemos uma parceria entre nós e a Petronas para garantir que o motor esteja aproveitando a experiência do combustível", disse Thomas em um vídeo da Mercedes. "A mudança deste ano para a E10 é provavelmente a maior que tivemos desde 2014."

“Portanto, foi um esforço considerável garantir que realmente desenvolvemos esse combustível, o número de candidatos que tivemos, fazer o monocilíndrico e o V6 funcionarem... não deve ser subestimado quanto trabalho foi necessário."

Thomas enfatizou que a mudança de regra não foi apenas em relação aumento do conteúdo biológico, mas também o etanol sustentável.

"Houve componentes biológicos no combustível ao longo da era híbrida, mas o que tínhamos era uma exigência de 5,75% em volume", relembrou o diretor. "A novidade este ano é que o percentual subiu para 10%. E também, em vez de estar em aberto o que você usa, deve ser o etanol."

"Ou seja, a mudança do conteúdo significa que o motor reagirá de maneira um pouco diferente ao combustível. Então, há algumas áreas de desempenho com as quais estamos muito felizes e outras que, infelizmente, nem tanto."

"O que temos que fazer é mudar o combustível onde pudermos, e também o hardware da unidade de potência, para maximizar os efeitos do que estamos bem e minimizar o que não deu tão certo", concluiu.

