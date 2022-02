Carregar reprodutor de áudio

Em um comunicado divulgado após a apresentação do carro da Haas para 2022, o chefe da equipe, Günther Steiner, se mostrou confiante de que podem voltar ao meio do pelotão, apoiado pelo diretor técnico, Simone Resta. A escuderia americana abriu o calendário de lançamentos da Fórmula 1 e não mudou muito sua pintura, mas mostrou uma máquina em conformidade com o novo regulamento.

Logicamente, o que está agora em exposição está longe de ser o que veremos nos testes de pré-temporada, mas alguns dos itens já estão "no lugar". A formação de pilotos segue a mesma: Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

"É um momento muito empolgante, pois o momento em que assistiremos ao VF-22 (nome do carro) ao vivo está chegando", disse Steiner. "Todos sabemos do que somos capazes e provamos isso no passado. Com o novo monoposto, que a equipe de design teve que construir do zero por causa das novas regras, tenho certeza que podemos mais uma vez mostrar nossa competitividade."

"Fizemos um grande esforço para fazê-lo e agora vem apenas a parte mais legal, que é quando precisamos mandá-lo à pista e aperfeiçoar as configurações. Foi uma longa temporada no ano passado, mas estou ansioso para voltar em 2022 com o VF-22 no meio do pelotão."

Resta disse que o carro foi "indiscutivelmente o projeto mais complexo com o qual a equipe teve que lidar em suas atividades na F1 até hoje".

"É um novo regulamento e este ano montamos uma nova equipe para trabalhar na criação do VF-22", comentou o diretor técnico. "Nem todo mundo é novo, mas alguns se juntaram graças à estrutura renovada. Considero isso algo muito bom."

"Ainda estamos apenas começando e 2021 foi um ano de transição, pois estávamos trabalhando inteiramente no novo carro, mas se olharmos para onde começamos, essa equipe já é um sucesso", concluiu.

