O diretor de engenharia da Mercedes na Fórmula 1, Andrew Shovlin, disse que o carro da equipe alemã irá receber uma "boa atualização" para a etapa da Inglaterra como uma tentativa de "fazer frente à Red Bull".

Depois de uma difícil luta no GP da Áustria no fim de semana passado, que deixou Lewis Hamilton atrás de Max Verstappen por 32 pontos na classificação de pilotos - e a Mercedes 44 pontos atrás da Red Bull -, o time de Toto Wolff está certo de que deve fazer atualizações em seu W12 se quiser lutar com escuderia austríaca pelo título de 2021.

O diretor de engenharia da Mercedes, Shovlin confirmou que a equipe contará com uma "boa atualização" para a décima etapa da temporada, em Silverstone, e está otimista que terão um "fim de semana melhor."

“O carro não funcionou bem na Áustria. Foi difícil encontrar o equilíbrio certo, os engenheiros e os pilotos tiveram de trabalhar muito em cima disso. Foi muito bom que isso chegou ao fim", disse.

"Estamos com o foco em Silverstone. Teremos uma boa atualização vindo, o que é muito animador. Estamos focando no público na corrida de casa, com certeza terão muitos fãs do Lewis, e lá é uma pista onde nosso carro vai bem."

“Então, temos alguns dias para reagruparmos, analisarmos os resultados e deixarmos os carros prontos para a próxima corrida, que contará com um pacote de atualizações. Estamos otimistas para termos um fim de semana melhor."

Shovlin acredita que, com as características da pista e com o retrospecto de Hamilton na Inglaterra, a Mercedes possa "fazer frente à Red Bull" na próxima corrida da campanha.

“É justo afirmar que a Áustria é uma pista na qual, ao longo dos anos, temos problemas. É um circuito difícil, que não se encaixa com nosso carro, e estamos tentando entender esses problemas. Silverstone, pelo contrário, é um lugar onde normalmente vamos muito bem. Além disso, Lewis realmente gosta deste circuito, por conta do traçado e das curvas de alta velocidade. E ele contará com a torcida dos compatriotas”, disse.

“Será um fim de semana desafiador. Teremos a corrida de classificação para lidar, mas esperamos ter um desempenho melhor e fazer frente à Red Bull."

O britânico da equipe alemã, no entanto, está cético quanto ao impacto das atualizações do W12 para a corrida de Silverstone.

“Temos um pouco a caminho, mas não vai fechar a lacuna o suficiente”, disse.

“Precisamos trabalhar um pouco.”

“Claro, estou orando por um cenário diferente na próxima corrida, mas se você olhar para o carro deles, ele está apenas nos trilhos. Então, estamos dando absolutamente tudo", concluiu.

SAIBA como marca de CAMISINHAS impediu TRANSMISSÃO da guerra LAUDA vs HUNT na Inglaterra há 45 anos

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

.