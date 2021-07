F1: Montoya detona punições a Norris e Pérez: “Loucura”

Juan Pablo Montoya acredita que é "loucura" punir os pilotos de Fórmula 1 por se defenderem quando são atacados por fora após os três incidentes ocorridos no domingo (04) no GP da Áustria.

Lando Norris teve uma penalidade de cinco segundos depois de ter forçado Sergio Pérez a sair da pista enquanto lutava pelo segundo lugar logo após o período de safety car no Red Bull Ring.

Pérez tentou ultrapassar Norris pelo lado de fora na curva 4, apenas para o britânico 'empurrar' o piloto da Red Bull. Isso fez com que 'Checo' tocasse no cascalho e caísse da terceira para a décima posição.

A penalidade foi criticada pela McLaren e pela Red Bull, mas o diretor de corridas da FIA, Michael Masi, rebateu dizendo que Norris não deixou a largura de um carro conforme exigido pelos regulamentos.

Mais tarde na corrida, Pérez recebeu a mesma punição. O mexicano obteve duas penalidades de cinco segundos por incidentes separados com Charles Leclerc na curva 4 e curva 6, quando o piloto da Ferrari tentou ultrapassá-lo pelo lado de fora.

Em entrevista ao Motorsport TV Live, Montoya disse que os pilotos que tentam contornar as curvas devem estar cientes das possíveis consequências.

"O que aconteceu na corrida, na minha opinião ... quero dizer, por que é uma penalidade? Por que há cascalho?", disse.

"Não sei. Acho uma loucura. Na minha opinião, se fosse eu quem decidisse, diria que se está no lado de fora, não tem nada para fazer no lado de fora, e isso se ensina desde os tempos do kart."

“A menos que mudem a mentalidade no kart e nas categorias menores, é muito difícil. Todos esses caras cresceram (dizendo a eles) que se alguém tentar passar por você do lado de fora, você os tira da maldita pista de corrida! E você tem que fazer! "

"Então, o que você está esperando? Por que você fica com raiva se vai por fora?"

"O melhor exemplo é o Sergio. O Sergio se jogou porque estava indo por fora, e aí as coisas se inverteram, ele estava de dentro e deixou o de fora sair."

O ex-piloto da McLaren e Williams na F1, Montoya, acredita que a FIA deveria esclarecer as regras sobre as batalhas roda a roda.

"Acho que o difícil é que ou os pilotos estão no controle e os deixam correr, ou os comissários dizem: 'ah, não, você tem que deixar um espaço'", disse.

"Torna-se uma decisão de julgamento novamente, e quando você tem uma decisão de julgamento, é quando todos ficam muito, muito infelizes, porque (eles vão dizer, 'oh, eu pensei que estava ali,' e outra pessoa vai dizer, ' não, você não estava longe o suficiente, faltou um pouco'", concluiu.

