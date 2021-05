O "pit stop mais longo" da história da Fórmula 1 chegou ao fim. Dias após a bandeira quadriculada que deu a vitória do GP de Mônaco a Max Verstappen, a Mercedes finalmente conseguiu retirar a roda do W12 de Valtteri Bottas, que causou seu abandono na etapa do principado.

Bottas vinha em segundo no GP de Mônaco quando a Mercedes o chamou para a parada. Na hora da troca, uma das rodas simplesmente não saiu, forçando o abandono do finlandês.

Após a corrida, a equipe ainda tentava retirar a roda, mas o problema causado pela arma e a porca tornaram a tarefa impossível, obrigando a equipe a enviar o carro com a roda para a fábrica em Brackley, onde equipamentos especiais foram utilizados para a remoção, conforme visto no vídeo divulgado pela Mercedes em suas redes sociais nesta quinta (27).

O diretor técnico do time, James Allison, explicou o ocorrido: “Se não acertarmos a arma de pit stop de forma precisa na porca, ela pode lascar as faces de direção da peça”, disse.

“Chamamos isso de usinagem da porca. É um pouco como quando você pega uma chave de fenda Phillips e não acerta diretamente na cruz da chave."

“Você começa a arredondar a face motriz das ranhuras da chave de fenda e então simplesmente não consegue tirar o parafuso que está tentando tirar porque você não tem mais as faces motrizes."

“Uma coisa muito semelhante acontece com nossas porcas de pit stop se a arma começar a girar e lascar as faces de acionamento da porca da roda."

“Dado o poder da arma, você pode acabar sem uma face motriz e simplesmente maquinar a porca até onde não existe mais nada para segurar, e é isso o que aconteceu hoje.”

Allison revelou que a Mercedes foi incapaz de retirar a porca da roda do monoposto, exigindo uma furadeira de alta potência para fazer a remoção na fábrica.

“Terá que ser desbastado, retirar uma Dremel e cortar os restos da porca da roda. Faremos isso na fábrica.”

