Enquanto uma das vagas da Mercedes parece certa para Lewis Hamilton, o segundo carro da equipe alemã na Fórmula 1 promete uma luta dura entre Valtteri Bottas e George Russell. E apesar de estar em um momento fundamental para fazer seu caso e garantir mais uma renovação com a Mercedes, o finlandês vive o outro lado da moeda, com o pior início de temporada desde sua chegada em 2017.

Até aqui, com cinco etapas disputadas, Bottas já subiu ao pódio três vezes, todas com o terceiro lugar, no Bahrein, em Portugal e na Espanha.

Mas, por outro lado, os abandonos em Ímola, após o acidente com George Russell, e em Mônaco, com a roda que não saía de seu carro, colocam o finlandês bem distante da luta entre Hamilton e Max Verstappen pelo título. Enquanto o piloto da Red Bull possui 105 pontos contra 101 do heptacampeão, Bottas tem apenas 47, ocupando a quarta posição do Mundial de Pilotos, nove atrás de Lando Norris, um dos destaques da temporada até aqui.

E estes números colocam Bottas em uma situação complicada, com o pior início de temporada desde 2017, quando chegou à Mercedes, em um momento fundamental, antes do início das negociações por um novo contrato com a equipe alemã.

Recentemente, Bottas disse que ainda não se preocupa com o contrato de 2022, mas determinou a pausa de verão da F1, em agosto, como momento ideal para definir seu futuro, com tempo hábil para buscar uma vaga em outra equipe, caso necessário.

Essa não é a primeira vez que Bottas termina a 5ª etapa do ano sem uma vitória. Isso já havia acontecido em 2018, quando obteve três segundos lugares, um oitavo e um abandono. Naquela temporada, após o GP da Espanha, ele acumulava 58 pontos, contra 95 de Hamilton, que tinha Sebastian Vettel em segundo.

Nos demais anos, Bottas acumulou pelo menos um triunfo, como foi o caso em seu ano de estreia, 2017, quando venceu o GP da Rússia. Na ocasião, após o abandono no GP da Espanha, o finlandês, ainda em adaptação à Mercedes, tinha 63 pontos contra 98 de Hamilton, que perseguia o então líder Vettel.

Em 2019, Bottas teve, sem dúvidas, seu melhor início de temporada com a Mercedes, passando a impressão em um primeiro momento de que poderia pressionar Hamilton na luta pelo título. O finlandês venceu os GPs da Austrália e do Azerbaijão, saindo de Baku, a quarta etapa do ano, na liderança, com um ponto de vantagem. Mas a vitória do heptacampeão em Barcelona com o companheiro em segundo na etapa seguinte inverteu a ordem de forças, que se manteve até o fim.

Já no ano passado, Bottas enfrentava uma situação mais similar à de 2021. Apesar de ter vencido a primeira etapa do ano, o GP da Áustria, com um segundo lugar na Estíria e terceiro na Hungria, o furo no pneu nas voltas finais do GP da Grã-Bretanha e a vitória de Verstappen na etapa dos 70 Anos jogaram o finlandês para terceiro no Mundial, quatro pontos atrás do holandês.

Agora, Bottas precisa correr contra o tempo para recuperar o prejuízo. Para sua sorte, a próxima etapa é em um local onde ele conhece muito bem e tende a ter bons resultados.

Além da vitória em 2019, que lhe rendeu a liderança do Mundial, o finlandês quase venceu o GP do Azerbaijão de 2018, quando tinha uma boa vantagem para os rivais, mas passou por cima dos destroços do acidente entre Verstappen e Daniel Ricciardo, jogando a vitória no colo de Hamilton.

