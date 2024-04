Liberty não vai negociar acordos conjuntos de TV para F1 e MotoGP

Apesar de ter agora em mãos as duas principais categorias do esporte a motor mundial, a Fórmula 1 e a MotoGP, a Liberty Media negou que irá negociar os contratos de ambas em conjunto.

Na última segunda (01), a Liberty anunciou a aquisição de 86% das ações da Dorna Sports em um acordo de 4,2 bilhões de euros, que inclui a MotoGP e suas categorias-suporte e o Mundial de Superbike. A compra, que deve ser concluída até o fim do ano, amplia o império esportivo da Liberty, que passa a dominar as duas categorias.

Em uma ligação com investidores na segunda-feira, o CEO da Liberty Media, Greg Maffei, descartou sugestões de que a empresa poderia negociar acordos conjuntos de TV para MotoGP e F1, principalmente por questões regulatórias.

Mas Maffei está confiante que a Liberty sabe como promover a MotoGP a parceiros de mídia em potencial devido aos seus "insights sobre como o ambiente midiático está evoluindo".

"Uma coisa que não vamos fazer é negociar MotoGP e F1 juntos, tanto por questões regulatórias quanto pela estrutura de nossos acordos com os parceiros da F1. Gosto de dizer que a Liberty tem insights sobre como o ambiente midiático está evoluindo, e como tornar o produto atraente para parceiros de mídia fora das bases tradicionais, Itália, Espanha e França, ajudando no crescimento em outros mercados. Acho que temos bons insights sobre isso".

Na mesma reunião, Maffei disse estar "muito confiante" de que a compra da MotoGP será concluída sem intervenção de órgãos anti-truste.

E mesmo sem dizer quais são os planos para crescer o número de fãs da MotoGP, Maffei destacou os vários sucessos que a Liberty teve em abrir a F1 para um público maior desde 2017.

"Quanto a aumentar os fãs, aponto para várias coisas. Obviamente tivemos sucesso com a Netflix, mas também tivemos sucesso em abrir a F1 em várias outras formas, seja nas mídias sociais, em trazer os pilotos para correrem com os fãs na Twitch, experiências nas fan zones, mudando a perspectiva sobre como o esporte é feito".

"A MotoGP é um esporte incrível, e sua base de fãs apaixonada sabe o quão emocionante isso é. Mas nosso objetivo é expor isso a um mundo mais amplo, como fizemos com a F1".

