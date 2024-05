A Mercedes dominou a Fórmula 1 entre 2014 a 2020, mas a introdução do novo regulamento em 2022 deixou a equipe atrás e, até agora, não conseguiu se recuperar para voltar a lutar por vitórias. E, para o ex-diretor técnico da equipe, Paddy Lowe, o time alemão enfrenta uma recuperação "muito difícil" após tomar "alguns rumos errados".

Uma mudança no conceito do carro para 2024 também parece não ter ajudado a Mercedes a melhorar sua forma, com George Russell dizendo após o GP de Miami que a equipe precisava aceitar que era a quarta mais rápida no momento.

Lowe, que trabalhou na Mercedes de 2013 a 2017, acredita que a equipe tomou algumas decisões erradas do ponto de vista aerodinâmico ao interpretar os regulamentos atuais. O ex-diretor técnico da McLaren e da Williams sugeriu que levaria muito tempo para a Mercedes superar esses contratempos.

Em entrevista ao Motorsport.com, Lowe disse: "Tenho muita empatia por eles e acho que, para ser justo, se você conversar com as equipes que estão indo bem, se elas não forem muito arrogantes, dirão: 'Você deve contar com a sorte neste esporte quando tiver um bom carro e não presumir que isso seja sempre resultado do seu próprio brilhantismo'".

"Essa é uma mensagem que a maioria de nós aprendeu ao longo dos anos. A Mercedes tomou algumas decisões erradas em termos aerodinâmicos. As ferramentas que usamos são incrivelmente sofisticadas, túneis de vento e CFD e assim por diante, mas, ainda assim, são altamente falhas e todas as equipes admitem isso".

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Paddy Lowe, diretor executivo da Mercedes AMG F1, Lewis Hamilton, vencedor da corrida, Mercedes AMG F1 e Valtteri Bottas, Williams, comemoram no pódio Foto de: Sutton Images

"Portanto, sempre há o risco de você seguir um caminho que não funciona na vida real e, então, você tem que se recuperar, e você pode ver que esse foi o caso da Mercedes. Isso é muito difícil de recuperar em um período de tempo".

"Sua equipe tem um grande número de pessoas e todo o seu maquinário para testes e avaliação de ideias deve produzir tempo de volta diariamente, e se seus concorrentes estiverem fazendo isso e você tiver, digamos, perdido três, quatro, seis meses por qualquer motivo, mesmo que você volte ao caminho certo, é muito difícil produzir tempo de volta a uma taxa maior do que a deles, então você permanece com essa compensação por um longo tempo enquanto tenta recuperá-la".

"Quando olho para a Mercedes, essa é a situação em que ela se encontra", acrescentou Lowe, fundador e atual CEO da empresa de combustível sintético neutro em carbono Zero Petroleum.

Perguntado se ele tinha confiança de que a Mercedes se recuperaria, Lowe disse: "Você pode ou não chegar lá. Pode piorar. Essa é a natureza do esporte e é por isso que é tão fascinante observar o surgimento e o desaparecimento de campeões".

"Impérios se erguem e caem, e eu sempre achei que a F1 era um pouco assim, um pouco como os romanos e os gregos. Há muitos componentes para isso e a complacência pode ser um deles, aliás, e vimos isso com os romanos".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ficamos muito felizes em 1992, na Williams, por termos vencido a McLaren, que parecia imbatível há alguns anos, e quando você sai e os vence, não consegue acreditar, mas algo mudou e muitas coisas podem contribuir para isso."

Lowe avalia que a próxima grande revisão de regras, em 2026, pode oferecer à Mercedes a oportunidade de que ela precisa para retornar à sua antiga glória.

"Os regulamentos de 2026 serão uma perturbação que a Mercedes está ansiosa para ver se pode perturbar o status quo", acrescentou Lowe.

"Mas, infelizmente, a fórmula atual tem muito a ver com a otimização em um nível micro, além de algumas estruturas básicas que você escolhe, copia ou evolui, e então se trata de otimização, e é muito difícil fazer mudanças drásticas dentro desse espaço".

