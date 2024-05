O tricampeão Max Verstappen diz que não apoia o atual sistema de pontos usado pela FIA para conceder superlicenças na Fórmula 1.

Atualmente, um piloto que deseja competir em uma corrida de F1 precisa acumular um total de 40 pontos para receber uma superlicença, um sistema que foi introduzido para 2016.

A FIA, órgão dirigente da F1, decidiu introduzir o sistema de pontos depois que Verstappen estreou no Mundial com 17 anos e 166 dias de idade no início da temporada de 2015, vindo diretamente da Fórmula 3 Europeia para a F1.

Alguns dos outros requisitos para obter uma superlicença incluem ter pelo menos 18 anos de idade e ter completado pelo menos 80% de duas temporadas inteiras em uma categoria de monopostos.

O sistema voltou aos holofotes no ano passado, quando a FIA rejeitou o pedido da Red Bull para que o piloto da Indy, Colton Herta, recebesse uma isenção para uma superlicença. Recentemente, soube-se que foi apresentado um pedido à FIA para que Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, recebesse uma superlicença antes de completar 18 anos, em agosto.

O italiano, que atualmente corre na F2 com a Prema, tem sido associado a uma vaga na F1 ainda durante a temporada 2024 desde o início deste ano, embora o chefe da Mercedes, Toto Wolff, tenha jogado água fria nas especulações, dizendo que isso "não vai acontecer".

O tricampeão mundial Verstappen diz que se opõe ao atual sistema de pontos e acha que ele não serve ao propósito pretendido.

"Essa regra foi introduzida por minha causa, é claro", Verstappen disse à mídia holandesa. "No fim das contas, ela não impede o que foi planejado. Não se trata especificamente dele [Antonelli], mas isso pode impedir que alguns talentos entrem na F1 rapidamente, porque eles precisam acumular esses 40 pontos primeiro.

"Não sou um grande fã disso, de todo esse sistema. A FIA acha que é bom, mas eu preferiria que não fosse. "Se alguém tem 17 ou 18 anos e talvez tenha 20 pontos, mas é muito rápido, por que não pode entrar na Fórmula 1?".

Apesar de sua estreia precoce, Verstappen se tornou o piloto mais jovem a marcar um ponto, o mais jovem a terminar no pódio e o mais jovem a vencer uma corrida.

DETALHES da oferta da MERCEDES a Sainz, o PLANO B da Audi e o PRAZO da decisão. 'Retorno' de Bottas?



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #281 - Vitória muda Norris de patamar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!