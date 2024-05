Logan Sargeant insiste que não se distrai com os rumores de que Andrea Kimi Antonelli deve assumir sua vaga na Williams ainda durante a temporada 2024 da insiste que não se distrai com os rumores de quedeve assumir sua vaga naainda durante a temporada 2024 da Fórmula 1

Antonelli está competindo atualmente em sua primeira temporada de F2 como parte do programa de desenvolvimento da Mercedes e, com a saída de Lewis Hamilton no final da temporada e sua ida para a Ferrari, o italiano tem sido um dos pilotos ligados à vaga ao lado de George Russell.

Mas as especulações de que Antonelli poderia substituir Sargeant nesta temporada ganharam força durante o fim de semana do GP de Miami, depois que a FIA recebeu um pedido de dispensa do requisito de idade mínima da superlicença, já que o italiano ainda não completou 18 anos.

Sargeant teve um início de temporada decepcionante, prejudicado por uma Williams de baixo desempenho, além de ter sido forçado a perder o GP da Austrália quando seu companheiro de equipe, Alex Albon, assumiu o controle de seu chassi depois de danificar o seu próprio chassi de forma irreparável.

Depois que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, encerrou essa especulação dizendo que a progressão antecipada "não é algo que buscamos", quando perguntado se ele sentia alguma pressão pela incerteza sobre sua vaga na corrida, Sargeant disse: "Estou apenas fazendo meu trabalho da melhor maneira possível.

"Sinto que, no TL1 deste fim de semana, me senti mais à vontade do que em todo o ano e sinto que fui direto ao ponto. Se eu olhar desde a Austrália, acho que está indo relativamente bem, em termos de ritmo. No Japão, consegui quase tudo".

"É claro que a China foi decepcionante, mas novamente aqui [sábado em Miami], sinto que fiz um bom trabalho. Então... só estou procurando aquele último décimo. Mas, apesar de tudo, estou curtindo o fato de estar em casa e continuar fazendo o melhor que posso".

Sargeant foi forçado a abandonar sua corrida de casa, em Miami, depois de um contato com o piloto da Haas, Kevin Magnussen, que resultou no período de safety car que definiu a corrida, levando Lando Norris a assumir a liderança.

Andrea Kimi Antonelli dirige o Mercedes W12

Perguntado se houve discussões com o chefe da Williams, James Vowles, sobre a segurança de sua vaga, Sargeant respondeu: "Não, eu não diria [que está em risco]. Eu não diria isso, não. Conversei com James internamente. Conversei com meus empresários".

Pressionado sobre o fato de ter recebido garantias de Vowles, o americano acrescentou: "Isso é tudo conversa interna. Não vou dizer nada".

