F1 - Montoya: "Verstappen não é favorito ao título em 2025"

A temporada 2025 da Fórmula 1 promete ser uma das mais eletrizantes dos últimos anos. Mas, para o ex-piloto Juan Pablo Montoya, um piloto não deve ser protagonista na briga pelo título: Max Verstappen, com o colombiano não vendo o tetracampeão com grandes chances de lutar contra McLaren e Ferrari.

De acordo com Montoya, essas duas equipes se destacam como as mais fortes candidatas ao campeonato. Em uma entrevista ao jornal espanhol Marca, ele disse: "Se você olhar para o grid da Fórmula 1, há pelo menos 8 ou 10 bons pilotos".

"Mas começar a temporada com um carro que pode vencer corridas toda semana lhe dá imediatamente uma grande vantagem. Isso automaticamente faz de você o líder".

Montoya enfatiza que isso não significa que os outros pilotos sejam incompetentes: "Não significa que os outros pilotos sejam ruins. Na verdade, todos eles são ótimos profissionais. Seria como dizer a Lewis Hamilton que ele não sabe mais correr e que nunca mais será campeão".

"Considerando que o verdadeiro problema foi o fato de a Mercedes não ter um carro tão rápido quanto o da Red Bull. "A Red Bull teve dificuldades semelhantes nas últimas corridas. Mas isso não significa que Verstappen tenha perdido sua capacidade de pilotar. Ele provou isso para todos no Brasil".

"Mas a temporada de 2025 será muito difícil para ele. A menos que a Red Bull consiga dar um grande salto, é difícil para ele ser campeão com o carro que tem agora. A equipe não tem velocidade".

Montoya deixou claro que Verstappen não é mais o favorito: "É por isso que não vejo Max como o favorito."

"Se você olhar para o final da temporada passada, verá que ele não está mais entre os favoritos. É claro que é preciso esperar para ver com que tipo de carro a Red Bull começará a temporada. Mas posso dizer que no próximo ano haverá uma competição acirrada entre a McLaren e a Ferrari. Na verdade, acho que a Mercedes tem mais chances de estar nessa briga do que a Red Bull".

