A contagem regressiva começou. A partir de 2026, a Fórmula 1 voltará a ter 11 equipes no grid, com a chegada da Cadillac, um projeto que tem o apoio da Andretti, por mais que o nome da célebre família não esteja no título oficial do projeto. E, agora, a dúvida que fica é: quem serão os primeiros pilotos da história do time norte-americano?

Segundo Mario Andretti, que foi apontado como diretor não-executivo da Cadillac após a confirmação da entrada da equipe, "muitos pilotos"estão sob consideração para 2026. Mas, ao que tudo indica, um nome já parece estar definido.

"O foco é ter pelo menos um piloto americano desde o início", reiterou Mario Andretti à agência de notícias DPA. Sempre foi a ambição de Michael Andretti, que assumiu o comando, fazer da equipe de corrida americana uma equipe verdadeiramente americana também.

"Mas também faz sentido colocar um piloto experiente ao lado desse americano", acrescenta o campeão mundial de 1978. "Provavelmente será Colton Herta, mas é preciso manter todas as opções em aberto".

O nome do piloto americano da Indy há muito tempo circula em histórias sobre a equipe Andretti, que se apoia na General Motors e na marca subsidiária Cadillac. Inicialmente, o projeto teve sua permissão negada pela direção da F1, mas no final de 2024 ainda recebeu sinal verde para participação a partir de 2026. Isso será feito inicialmente com motores Ferrari, mas a intenção é que a Cadillac eventualmente produza e forneça suas próprias unidades de potência.

Forças experientes

Com uma décima primeira equipe no grid, também há mais espaço para os pilotos veteranos retornarem, portanto, velhos conhecidos estarão disputando um dos assentos. Por exemplo, Sergio Pérez, Valtteri Bottas ou Mick Schumacher podem voltar à F1 por meio da nova equipe.

Perguntado pela DPA se Schumacher está especificamente nessa lista de pilotos, Mario Andretti respondeu: "Há muitos pilotos sendo considerados e estamos mantendo todas as opções em aberto."

Schumacher deixou a Mercedes no final de 2024, onde foi piloto reserva nos últimos dois anos. Ele esperava retornar à F1, onde pilotou para a Haas - outra equipe dos EUA - em 2021 e 2022.

No entanto, o alemão novamente não conseguiu encontrar uma vaga para 2025 e, por enquanto, continuará sua carreira no Campeonato Mundial de Endurance. De acordo com Andretti, isso não significa imediatamente que Schumacher não será mais uma opção real para o projeto da F1 até lá. "Nunca se sabe o que acontece no momento em que temos que dar o nó", diz o americano de 84 anos. "De repente, alguém pode estar disponível e você nunca teria pensado nisso".

MELHORES DO ANO! Quem fez BONITO na F1 2024? Pilotos, corridas, Brasil e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MELHORES DO ANO! Quem fez BONITO na F1 2024? Pilotos, corridas, Brasil e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!