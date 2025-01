F1 - Leclerc: "Eu não seria o piloto que sou" sem Sainz

Agora que a temporada de 2024 da Fórmula 1 chegou ao fim, várias equipes tiveram que se despedir dos pilotos que estavam partindo para novos horizontes e cumprimentar seus novos recrutas. Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen disseram adeus à Haas, Esteban Ocon à Alpine, Franco Colapinto à Williams, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu à Sauber, Lewis Hamilton à Mercedes e Carlos Sainz à Ferrari.

Charles Leclerc fez sua última corrida ao lado de Sainz no que poderia ter sido a temporada da volta por cima da equipe italiana. No entanto, foi a McLaren que conquistou o título de construtores neste ano, apenas 14 pontos à frente da Scuderia.

Em sua última entrevista coletiva como piloto da Ferrari após o GP de Abu Dhabi, Carlos Sainz foi acompanhado por dois de seus ex-companheiros de equipe. Lando Norris, com quem dividiu a garagem da McLaren em 2019 e 2020, e Leclerc.

O monegasco aproveitou a oportunidade para destacar as qualidades do espanhol e o quanto ele desempenhou um papel importante na luta da Ferrari pelo campeonato de construtores em 2024 e 2022. Ele também explicou como os muitos anos que passou ao lado de Sainz o ajudaram a progredir como piloto.

"Acho que Lando e eu somos provavelmente as duas melhores pessoas para falar sobre [as habilidades de Sainz], porque dividimos a mesma equipe com Carlos por vários anos", disse Leclerc. "E posso lhe dizer que Carlos é incrivelmente talentoso. Ele me ajudou a melhorar em muitas áreas, graças à sua ética de trabalho, seu talento, tudo o que ele traz. Ele é um companheiro de equipe incrível".

"E acho que se hoje demos um passo tão grande em um ano e ao longo desses quatro anos, foi graças ao Carlos. Ele tem sido extremamente rápido. [...] Ele trará muito para a Williams, porque é muito sensível a cada pequena mudança e a cada pequena sensação no carro. Tenho certeza de que, a partir de amanhã, eles terão muitas informações valiosas que os ajudarão no próximo ano. Mas sim, definitivamente vou sentir falta das lutas".

Os dois pilotos nem sempre tiveram uma relação totalmente pacífica, e houve uma série de momentos acalorados que abalaram o relacionamento deles, como o rádio de Leclerc no final do GP de Las Vegas. No entanto, como explica o monegasco, essas são coisas que se vê com frequência entre companheiros de equipe, momentos que, em última análise, nunca alteraram o respeito que eles têm um pelo outro.

"Tivemos alguns momentos quentes na pista, mas isso foi apenas porque estávamos lutando tão próximos e porque ele estava me pressionando durante as corridas", disse ele. "E foi um prazer absoluto. E, é claro, às vezes, no calor do momento, havia frustração. Mas tenho certeza de que, na verdade, mesmo agora, eu relembro esses momentos com muitas lembranças positivas. E eu não seria o piloto que sou hoje se ele não tivesse sido meu companheiro de equipe nos últimos quatro anos".

"Então, sim, foi um grande prazer e foram quatro anos dos quais me lembrarei da maneira mais positiva possível. Desejo a ele tudo de bom. Mas, como eu disse, não tenho dúvidas de que ele voltará ao topo do grid, seja com a Williams por meio de sua contribuição ou com outra pessoa. Mas ele merece isso. Acho que todo mundo sabe disso. E é apenas uma questão de tempo até que ele esteja de volta [lutando pelas primeiras posições]".

