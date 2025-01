Para Jos Verstappen, seu filho, o tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, está na melhor forma de sua carreira, e deixa uma dúvida no ar sobre a possibilidade de o holandês ainda ter uma janela de crescimento no futuro,

"Você diria que sim, não é?", respondeu Jos no 'F1 Talks 2024' da holandesa Viaplay quando perguntado pelo ex-F1 David Coulthard se esta é a melhor versão de Max. "Ele está definitivamente em seu melhor momento. Não sei se há algo mais nele ou não, não faço ideia. Mas ele parece estar lá quando precisa estar lá e é forte nos momentos cruciais. Isso é importante".

Olhando para o passado, para a temporada de 2024, Jos aponta o Brasil como a "melhor lembrança" do ano. Foi lá que seu filho conseguiu sair do 17º lugar para uma vitória convincente na chuvosa Interlagos. Esse também foi um ponto de virada no campeonato, já que Lando Norris poderia ter causado um grande impacto na briga pelo título, mas viu a diferença aumentar no final. "O Brasil também foi importante para mim", disse Jos.

De acordo com o holandês, hoje mais ativo no rali, a vitória de Verstappen também veio em um momento importante. "Aconteceu na hora certa", afirma o pai.

"Depois de toda a negatividade da imprensa britânica, ele estava muito animado. Depois da classificação, ele ficou ainda mais irritado. Então nos sentamos por dois minutos para acalmá-lo. Eu disse a ele: 'Há problemas com a equipe'. Eu disse a ele: 'Há oportunidades. No momento certo, um safety car...' Ele fez um trabalho fantástico. Não cometeu erros e, no final da corrida, fez uma volta mais rápida atrás da outra. Ele se esforçou como um homem possuído".

Concentração

Apesar de estar muito animado, Verstappen manteve a calma em condições traiçoeiras e não cometeu erros em seu caminho para a vitória. "Mas eu já vi isso antes", afirma Jos. "Eu o conheço e vi o que ele fez em todas as corridas. Mas quando você o deixa furioso, ele fica mais animado, mas também mais concentrado. Ele fica mais atento e foi isso que aconteceu naquele dia".

Se ele gostaria de ter sussurrado para Max durante a corrida que ele deveria ter se acalmado? "Às vezes ele não precisa disso, um ponto a mais ou a menos. Naquele momento, isso não é importante", respondeu Jos. "Mas eu sei como ele é e ele quer tirar o máximo de proveito disso. Ele tem muito controle de tudo. Você dificilmente o vê cometendo erros. Portanto, ele sabe o que está fazendo".

MELHORES DO ANO! Quem fez BONITO na F1 2024? Pilotos, corridas, Brasil e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MELHORES DO ANO! Quem fez BONITO na F1 2024? Pilotos, corridas, Brasil e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!