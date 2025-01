Antes de definir seu futuro na Fórmula 1 com a Williams, o nome de Carlos Sainz foi muito citado como um potencial companheiro de equipe de Max Verstappen na Red Bull para 2025. Mas, para o ex-piloto Juan Pablo Montoya, o tetracampeão teria "impedido" a marca austríaca de contratar o espanhol.

Sainz iniciou a busca por uma nova casa na F1 após a confirmação, ainda no começo de 2024, que não seguiria com a Ferrari após o fim da temporada, abrindo caminho para a chegada de Lewis Hamilton. E após muitos rumores, fechou um acordo plurianual com a Williams.

Já a Red Bull passou o ano cercada de mistério sobre o futuro de Sergio Pérez. Mesmo com o mexicano tendo assinado um acordo válido até o fim de 2026, a sua continuidade era muito questionada e, após o fim da temporada, a equipe confirmou sua saída e a contratação de Liam Lawson para a vaga.

Houve sugestões de que Sainz nunca foi um candidato sério para a Red Bull devido ao histórico de conflito que ele teve com Verstappen quando foram companheiros na Toro Rosso em 2015. O consultor Helmut Marko revelou que o relacionamento entre eles foi "bastante tóxico" em alguns momentos. Montoya suspeita que Verstappen teria vetado qualquer transferência para Sainz.

"Tenho certeza de que Max Verstappen teria impedido Carlos Sainz de ir para a Red Bull para que a competição dentro da equipe não fosse muito difícil, embora eu não possa confirmar pessoalmente", disse Montoya ao CasasDeApuestas.bet.

"Quando eram companheiros de equipe na Toro Rosso, eles tinham uma relação muito difícil. Não sei se Max gostaria de lidar com isso novamente. Isso dificultou bastante a vida de Verstappen. Então, se você pode controlar quem está no carro ao lado, como Max, não quer dar um tiro no pé, não é mesmo? Não é que ele tenha medo, é que ele é inteligente. Por que tornar sua vida desnecessariamente difícil e criar um ambiente complicado?".

Montoya acrescentou que acha "decepcionante o fato de Carlos Sainz não ter conseguido um lugar melhor, mas acho que a Williams será uma segunda McLaren nos próximos anos: "Acho que eles podem fazer coisas incríveis na pista. A Williams pode estar onde a McLaren está daqui a dois ou três anos, depois de ter dado a volta por cima. Eles têm o apoio financeiro e têm tudo o que precisam para ter sucesso".

